Liberación de precios: el Gobierno derogó 43 normas que le permitían al Estado fijar precios y regular el comercio

El Ministerio de Economía, a cargo de, intervenir mercados y solicitar información a empresas. También eliminó una resolución que exigía trámites para acceder al proceso de homologación de neumáticos.La medida fue oficializada a través de la resolución 1212/2024 del Ministerio de Economía y las resoluciones 433/2024 y 434/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, conducida por Pablo Lavigne. Las normas derogadas abarcaban esencialmente. Además, establecían regulaciones en los servicios de comunicación y farmacias, y requerían pedidos de información a empresas e instituciones educativas.Asimismo se eliminó “y se eliminaron también “programas en desuso que no están alineados con las políticas de simplificación que impulsa el Gobierno”, según señalaron fuentes oficiales.La resolución indicó que “se ha advertido la existencia de resoluciones vinculadas con regímenes de control de precios, abastecimiento y/o de requerimientos de información o de cumplimiento de distintas obligaciones relacionadas, como así tambiény, que adicionalmente, han importado un enorme dispendio de jurisdicción administrativa, utilizando ingentes recursos humanos y materiales que no han generado resultados positivos”.“En consecuencia,, así como a la eliminación de todas las trabas y obstáculos al comercio que solo han generado incrementos en los costos de transacción para los proveedores y su consecuente traslado a los precios de los bienes y servicios para los consumidores”, manifestaron.Estas medidas se suman a las 107 derogaciones desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, el cual tiene como objetivo promover el libre mercado. Entre las normas ya eliminadas para normalizar el comercio exterior, están las licencias automáticas y no automáticas; el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y la Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) que generaba costos por USD 5 millones y un millón de declaraciones juradas anuales.