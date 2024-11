Presupuesto 2025: ante la falta de acuerdos, el oficialismo suspendió la reunión en la que buscaba el dictamen

Sin acuerdo con los gobernadores, el oficialismo suspendió este martes la reunión de la Comisión de Presupuesto en la que buscaba conseguir un dictamen para tratar el Presupuesto 2025. De esta manera, el Gobierno deberá extender el período de sesiones ordinarias o llamar a extraordinarias. De lo contrario, hará una nueva prórroga del Presupuesto 2023, lo que los gobernadores querían evitar a toda costa.Una hora y media antes de que arrancara el encuentro programado para las 15 de este martes, José Luis Espert les envió una comunicación a todos los integrantes de la Comisión en la que les informaba sobre la cancelación. Es que a pesar de los contactos durante el fin de semana no se había alcanzado un acuerdo con los gobernadores, que se preparaban para firmar un dictamen propio incluyendo los cinco puntos que reclamaban.Esos reclamos son: las deudas por las cajas previsionales no transferidas; la devolución del 1,9% de los impuestos coparticipables que financiaban la ahora disuelta AFIP; la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que el Ejecutivo no usa; la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que el Ejecutivo no usa; el financiamiento de la compensación del Pacto Fiscal de 2017; y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL)."Tras dos meses de intenso trabajo hemos recibido a siete funcionarios del ejecutivo, hubo más de 30 horas de reuniones de trabajo. Sin embargo, todavía no hemos llegado a un punto en común que permita garantizar el deficit cero", reconoció Espert en conferencia de prensa luego de la suspensión de la reunión.Pero agregó: "La voluntad de esta comisión y del Ejecutivo encabezado por Javier Milei es seguir trabajando para lograr los consensos necesarios. Si en las próximas semanas hubiera avances, el Ejecutivo evaluará la posibilidad de convocar a extraordinarias para su tratamiento"."Con deficit cero todo, sin déficit cero, nada", cerró Espert su corto anuncio en el salón de Pasos Perdidos, en el que no aceptó preguntas de la prensa acreditada.El oficialismo planificaba dictaminar el Presupuesto este martes para votarlo en una sesión el jueves, ya que el período ordinario vence el 30 de noviembre y el reglamento establece que solo se pueden votar hasta esa fecha los proyectos dictaminados hasta 10 días antes.Al ser levantada la comisión de este martes, al oficialismo ya no le queda más margen. El Presidente debe extender ordinarias o llamar a extraordinarias si quiere que se apruebe. De lo contrario extiende el del periodo 2023 como ya lo hizo en 2024.