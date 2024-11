Ficha limpia: se cayó la sesión en Diputados por falta de quórum

Se levantó la sesión especial convocada para este miércoles en la Cámara de Diputados donde debía debatirse el proyecto de Ficha Limpia ya que el oficialismo y los bloques dialoguistas no alcanzaron el quórum necesario para habilitar el debate.La sesión especial, que había sido impulsada por la Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical, llegaba en un momento de fuerte tensión entre el oficialismo y sus aliados luego de que fracasara el debate de la ley de Presupuesto 2025 por falta de acuerdo entre el Gobierno y los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC).Fuentes parlamentarias habían indicado a la agencia Noticias Argentinas que hasta la noche del martes solo estaba garantizada la presencia de 108 diputados. En este contexto, resultaba clave la presencia de los 16 legisladores de Encuentro Federal (EF) y los 12 radicales de Democracia para Siempre.Sin embargo, tanto estos bloques como Innovación Federal se ausentaron de la sesión porque existen molestias con LLA tras la abrupta suspensión del debate de Presupuesto. Tampoco bajaron al recinto los diputados de Unión por la Patria ni los del Frente de Izquierda.El proyecto de Ficha Limpia debe ser aprobado por una mayoría agravada de 129 votos en la Cámara Baja y 37 en el Senado, lo que obligará al PRO y al oficialismo a negociar con los bloques dialoguistas y, posiblemente, a introducir cambios en el proyecto.La iniciativa de ambos bloques establece que no podrán ser candidatos a cargos electivos aquellos ciudadanos que tengan una condena en segunda instancia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.Por su parte, Democracia para Siempre respalda el despacho de minoría de Fernando Carbajal que amplia la cantidad de delitos por los cuales un ciudadano no puede ser candidato. Además, establece que tampoco podrán ser postulantes a un cargo electivo los ciudadanos condenados por delitos con penas superiores de tres años, aunque no tuvieran la segunda instancia.