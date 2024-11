Organizaciones piqueteras realizaron una movilización hacia Capital Humano contra las políticas del Gobierno

Las organizaciones del Frente de Lucha Piquetero realizaron este miércoles un "ollazo" en Plaza Congreso y una movilización hacia el Ministerio de Capital Humano contra "el hambre, la desocupación y la represión" del gobierno de Javier Milei.Desde las organizaciones apuntaron contra la cartera que conduce Sandra Pettovello por "recortar las políticas asistenciales en un cuadro de crecimiento de la pobreza y la indigencia".También manifestaron que los programa sociales se encuentran "congelados" en 78.000 pesos contra una "inflación interanual del 193 por ciento", lo que afecta a "cientos de miles de trabajadores precarizados" que subsisten con "ingresos magros", además de otras "medidas perjudiciales"."Desde el Ministerio de Capital Humano, no conformes con el ajuste que vienen desplegando, acaban de avanzar recientemente con más de 60 mil bajas del programa Acompañamiento Social por falta de empadronamiento: es decir, por no encontrarse organizados, que es lo que tanto ataca el Gobierno", sostuvo el Frente de Lucha Piquetero en un comunicado.El referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, afirmó que será un "fin de año muy particular" y que el sector irá a "más luchas" porque "se necesitan los alimentos".