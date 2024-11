Adorni trató de enfríar la interna de Milei y Villarruel, pero fracasó y terminó en divague

El vocero presidencial, Manuel Adorni, salió este jueves a ponerle paños fríos a la interna que desató ayer el presidente Javier Milei al calificar de "casta" a su vice Victoria Villarruel, aunque fracasó increíblemente y solo pudo decir que el mandatario " hizo una descripción".“Los dichos del Presidente de ayer,y de hecho es sumamente razonable lo que dijo en virtud de que… la casa de la vicepresidenta es la vicepresidenta (sic), la vicepresidente… por supuesto es parte del Gobierno. Ahí están agregando condimentos que no son”, intentó explicar el vocero esta mañana en una conferencia de prensa en Casa Rosada, tras días de no brindar declaraciones. Con nerviosismo y balbuceos falló en justificar a Milei, aunque aclaró que Villarruel sigue siendo parte de LLA.Ayer, el jefe de Estado calificó a su vice de casta al señalar: “Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete. El diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles". "Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”, lanzó Milei.Al respecto, Adorni valoró el trabajo de la titular del Senado al señalar que “en el que la mayoría de los miembros no son afines a nuestras ideas y, a pesar de eso, la vicepresidente ha logrado la aprobación de leyes como bien puede ser la Ley de Bases”."De ninguna manera lo que dijo el Presidente… me parece que ustedes le dan mayor valor de lo que tuvo, simplemente hizo una descripción y nada más. No hay mucho más para decir porque tampoco dijo mucho el Presidente, simplemente que no participa de las reuniones de Gabinete", insistió en aclarar las críticas de Milei a la vicepresidenta. Y en ese sentido, aclaró: "Al principio de la gestión participaba porque claramente era un Gobierno nuevo que no tenía pasado y tenía que coordinar un montón de cuestiones y habiéndolas coordinado es razonable que la reunión de Gabinete sea solo con los ministros. "No hay ninguna rareza en eso y sería bueno que así lo tomen ustedes".