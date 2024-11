Ercolini citó a Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yañez

El juez federal Julián Ercolini citó al ex presidente Alberto Fernández a declarar el próximo 11 de diciembre en el marco de la causa por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez. La decisión se tomó tras considerar que existen "elementos de convicción" suficientes para convocar a Fernández, quien deberá ejercer su derecho a defensa ante los tribunales federales de Retiro a las 11 de la mañana.

En el texto, se detalló que Fernández, "en forma directa y a través de terceras personas", habría intentado "de manera insistente y agresiva" que Fabiola Yañez no realizara la denuncia por violencia de género, en particular tras la difusión de fotos de la ex primera dama con moretones, las cuales fueron encontradas en el celular de María Cantero, la ex secretaria privada de Fernández, en el marco de otra investigación.El juez Ercolini destacó que la presión ejercida por el ex mandatario podría haber afectado el curso de la causa, ya que Yañez inicialmente decidió no denunciar los hechos. "Yañez habría sido coaccionada por Alberto Fernández para no instar la acción lo que habría afectado el trámite de la presente causa federal y provocado su archivo", señala el fallo, aunque posteriormente, cuando las fotos se hicieron públicas, la ex primera dama decidió denunciar.En su resolución, Ercolini también subraya el contexto de "violencia de género", caracterizado por una relación asimétrica de poder entre Fernández y Yañez desde al menos 2016, que se extendió hasta agosto de 2024.Esta citación se suma a la primera que Fernández recibió recientemente por la investigación de la contratación irregular de seguros durante su gobierno, y que lo llevará nuevamente ante la Justicia el próximo 27 de noviembre.