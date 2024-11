La Universidad de Madres desmintió el uso de un edificio como boliche tras la denuncia del Gobierno

Tras la denuncia judicial del Gobierno, el exsecretario de la carrera de Derecho de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, Adrián Albor, calificó de "absolutamente falso" que la casa de estudio haya transformado aulas en un "boliche clandestino".En diálogo con Cadena 3, Albor aseguró que desde la administración libertaria "realmente se superan" y calificó de "absolutamente falso" que la Universidad de Madres de Plaza de Mayo haya transformado aulas en un "boliche clandestino".En ese sentido, explicó que, si bien la casa de estudio ocupó un edificio en el pasado, lo tuvieron que "devolver porque no funcionaban los ascensores" por lo que "ese piso nunca estuvo en manos de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo".Según Albor, el inmueble en cuestión, ubicado en Pueyrredón 19, estuvo bajo el control del Ministerio de Justicia desde hace meses, donde actualmente funcionan el Centro de Acceso a la Justicia y un centro de migrantes.El ex secretario de la carrera de Derecho confirmó que la última clase que dio en ese edificio fue en 2018 y que la universidad se trasladó a Defensa 119 y al viejo edificio de las Madres en Hipólito Yrigoyen y Virrey Ceballos. "No estaban dadas las condiciones", insistió, refiriéndose a la falta de habilitación del edificio debido a problemas de accesibilidad.El Gobierno denunció en la Justicia que en el edificio ubicado en Pueyrredón 19 funcionaba un boliche clandestino y remarcó que "representa una grave desviación".El anuncio lo realizó este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, donde mostró imágenes del lugar. "Hace algunas horas la PFA allanó un boliche clandestino ubicado en un piso cedido a la universidad madres de plaza de mayo. Si efectivamente escucharon bien un boliche clandestino. El inmueble se había prestado, el Estado se lo había prestado en 2018 con fines educativos", detalló el funcionario. Sin embargo, dichas afirmaciones fueron desmentidas categóricamente. .