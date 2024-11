La reacción de los villarruiniles ante los "ataques de Milei"

La tensión interna en el gobierno de Javier Milei sigue creciendo, esta vez con un nuevo enfrentamiento entre el Presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Tras los recientes comentarios del mandatario sobre la Vicepresidenta, quien lo acusó de estar más cerca de la "casta" que de los libertarios, el entorno de Villarruel mostró su malestar y salió al cruce con dureza.

La primera respuesta vino del director de Atención Ciudadana del Senado,, quien utilizó su cuenta de Instagram para desahogar su bronca. Donato, un referente de la agrupación juvenily funcionario cercano a Villarruel, escribió: "Por 3% no ganó el hijo de puta de Massa en primera vuelta. Qué ganas de hinchar las pelotas y subestimar el voto popular", haciendo referencia a las críticas de Milei hacia la vicepresidenta.. La vicepresidenta enfrenta una constante desconfianza dentro del, especialmente con Karina Milei, hermana del Presidente, a quien acusa de haber cedido espacios al massismo en detrimento de su propio espacio político. En este contexto, los asesores más cercanos a Villarruel trataron de evaluar la intensidad de la crítica presidencial, temerosos de que la relación con Milei se deteriore aún más.En paralelo,, senador por Formosa y ex miembro de La Libertad Avanza, salió en defensa de Villarruel. A través de sus redes, Paoltroni calificó las críticas de Milei hacia la vicepresidenta como, recordando que, a pesar de tener una minoría en el Senado, Villarruel ha estado haciendo un trabajo destacado para avanzar con las ideas de la libertad que caracterizaron su campaña. Paoltroni, quien también ha tenido roces con el círculo cercano de Milei, advirtió al Presidente que no se dejara influenciar por "los peores de antes", en clara alusión a los asesores que, según él, están empeorando la situación.