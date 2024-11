Agustín Romo se sumó a la interna y apuntó contra Victoria Villarruel: Ella quiso marcar agenda propia

Luego de que el presidente Javier Milei criticara ay la calificara de "casta", el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA) de la Cámara de Diputados de Buenos Aires,, salió a apuntar contra la vicepresidenta y consideró que, además de presidir el Senado, "tiene el rol de defender la agenda el Presidente”.”, recordó el diputado durante una entrevista que brindó a TN donde remarcó que el problema de raíz sería esa falta de apoyo de Villarruel a la agenda del Gobierno. “. Si me creo que soy diputado provincial porque la gente me votó a mí porque vio mi cara en la boleta soy bastante un nabo”, consideró.El Presidente había señalado sobre su vicepresidenta: "En su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos, está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política y lo que nosotros llamamos la casta”. Al respecto, en línea con el mandatario, Romo señaló que Villarruel "”, remarcó el legislador y, además, advirtió que las actitudes de la vicepresidenta habrían provocado malestar entre los votantes libertarios porque votaron una agenda política que supuestamente "va en contra de la casta".“Todos nosotros que somos electos de La Libertad Avanza fuimos electos gracias a que Javier Milei nos honró con formar parte de su espacio y formar parte de su boleta”, insistió el legislador y señaló que “la vicepresidente no es ajena a esa situación”. "”.El jefe del bloque libertario en la provincia de Buenos Aires respondió a los cuestionamientos sobre Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que se autodenominó como “brazo armado” de La Libertad Avanza, y señaló que su discurso había sido sacado de contexto.Según Romo, no habló de armas en forma literal, sino que se trataba de una metáfora para hacer referencia a los celulares y el poder que representan en el siglo XXI. “Desde los medios de comunicación se tenía más capacidad de daño y ahora creo que gracias al celular se igualó a la gente común con la gente que tiene más capacidad de audiencia”, explicó el legislador al señalar que el cambio en la forma de comunicación podría haber molestado a “muchos periodistas de medios tradicionales porque se encontraron con opiniones que no tenían forma de escuchar”.