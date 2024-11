Ritondo salió a marcarle la cancha al Gobierno de Milei: Sus logros no los habría hecho sin el PRO"

Pese al acompañamiento incondicional en el recinto a las iniciativas oficialistas, el jefe de bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, salió a marcarle la cancha al Gobierno y remarcó la importancia del espacio amarillo para Javier Milei.“Estos logros no los habría hecho sin el PRO que ha sido responsable en la Cámara”, afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia, y amplió: “La Ley de Bases, las cuestiones que hacían que la Argentina no rompa el equilibrio fiscal ha tenido en el PRO un protagonista absoluto con responsabilidad en sostener un programa de gobierno que necesitaban los argentinos”.En la misma línea, aseguró que son críticos en algunos temas puntuales al tiempo que destacó “la responsabilidad” del partido que lidera el expresidente Mauricio Macri. “La hipocresía es sentarse en una banca y borrar con el codo lo que se escribió con la mano”, justificó.“Si hay muchas de las cosas que dice el Gobierno que nosotros proponíamos es lógico que tenemos que acompañar”, insistió al respecto.Tras el envío del proyecto de ley para la eliminación de la elección Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por parte del Poder Ejecutivo, el diputado contrapropuso la postulación de avanzar en elecciones Primarias, Abiertas y Simultáneas (PAS).“Tenemos una propuesta que es la PAS, que deja de ser obligatoria para los que tienen lista única ni para la gente. La regulación de esas internas, la logística la aporta el Estado. Eso, con Boleta Única, reduce el 80% de los costos”, explicó.Asimismo, alertó: “Hoy, las PASO están calculadas en menos de 130 millones. Si se reduce hablamos de una reducción de más del 60%. Sería un sistema garantizado de elección y participa el que quiere”.Por su parte, pidió rediscutir los espacios publicitarios tras alegar que en el interior, los medios responden a los gobernadores a través de la distribución de la pauta, y se pronunció a favor de sostener el debate presidencial.Por último, consultado por los rumores que aseguraban que el oficialismo había dado la orden de no votar el proyecto de ley de Ficha Limpia, Rintondo desmintió la posibilidad y evitó hablar de una posible alianza electoral del PRO y La Libertad Avanza de cara a las legislativas 2025.“El oficialismo firmó con nosotros. Estuvieron presentes en la sesión que la impulsó el presidente la Cámara Martín Menem. No tengo por qué desconfiar”, alegó aunque admitió los deseos de los libertarios de polarizar con el kirchnerismo, en torno a la figura de la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.