Karina Milei lanzó La Libertad Avanza en Córdoba: "La casta está muy nerviosa"

La Libertad Avanza lanzó oficialmente su partido en la provincia de Córdoba en un acto que convocó a cientos de militantes y simpatizantes en la capital provincial. Karina Milei, titular el partido y hermana del presidente Javier Milei, encabezó el evento junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y Gabriel Bornoroni, quien encabeza el espacio en la provincia.La jornada sirvió para reafirmar los principios del movimiento libertario y para destacar la labor de sus referentes y militantes. En su mensaje, Karina subrayó: "La casta está muy nerviosa porque ven que esto está funcionando, y eso significa que no vuelven más. Necesitamos más argentinos de bien involucrados en la política para seguir defendiendo nuestras ideas". "Nosotros padecemos todos los días lo que nos hacen para que a este Gobierno le vaya mal", remarcó la secretaria general de la Presidencia."Amo estar en Córdoba. Quiero agradecerles por defender las ideas de la libertad. Gabriel Bornoroni y Martín Menem han trabajado incansablemente para llevar adelante este proyecto", expresó Karina Milei, quien además destacó los desafíos del gobierno de su hermano: "Javier está cumpliendo con lo prometido, pese a las presiones de la casta política. Las promesas de los hermanos Milei se cumplen".Por su parte, Martín Menem resaltó el apoyo clave de Córdoba al proyecto nacional de La Libertad Avanaza: "Esta provincia no solo votó masivamente a Javier Milei, sino que fue fundamental para construir un partido nacional. En apenas 11 meses logramos reformas históricas con 6 senadores y 39 diputados".Bornoroni, conmovido por el respaldo de los presentes, aseguró: "Este no es solo un proyecto político, es una causa. Trabajamos día a día para transformar el país con esfuerzo y mérito como valores fundamentales". La jornada incluyó un espacio especial para la juventud, liderado por Karina Milei y Sharif Menem, quien destacó: "La juventud de La Libertad Avanza tiene la misión de dar la batalla cultural sin egos ni soberbia".El evento se cerró con un llamado unánime a "llenar el Congreso de legisladores comprometidos con la libertad" y a continuar difundiendo los valores libertarios en todo el país.