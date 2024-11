El Gobierno dejará de cobrar el 95% del Impuesto País para las importaciones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que a partir de este martes se dejará de cobrar el 95% del Impuesto País para las importaciones. La medida se oficializará en la próxima edición del Boletín Oficial.La ARCA, que se trata de un organismo que se creó luego de que el Gobierno disolviera la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), dictará una resolución general que regirá desde este martes en la que se dejará sin efecto la obligación del pago a cuenta del 95% del Impuesto País destinado a las importaciones.La decisión del organismo encabezado por Florencia Misrahi contempla el plazo establecido por el Banco Central para el acceso al mercado de divisas, de 30 días, además de la fecha de vigencia del Impuesto País, hasta el 22 de diciembre de 2024.En tanto, la medida se encuentra vinculada con la inminente finalización del tributo, que tras cinco años dejará de estar vigente el próximo 23 de diciembre, ya que el adelanto tiene un plazo mínimo de un mes para ingresar al mercado cambiario, por lo que no tendría razón de ser en función de que el gravamen ya no existirá para ese entonces.El Impuesto País es un tributo de emergencia que grava la compra de billetes y divisas en moneda extranjera y la adquisición de bienes y servicios en el exterior, que se creó durante los primeros días del gobierno de Alberto Fernández a través de la Ley 27.541, para ser aplicado a nivel nacional durante cinco períodos fiscales.El presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, dio una charla el viernes en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde abordó la eliminación del Impuesto País, la cual está prevista para el próximo 24 de diciembre según el anuncio realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo y expresó: "El Impuesto País para las importaciones, del 7,5% y el 'dólar tarjeta', del 30%, no están previstos ser reemplazados por ser impuestos nocivos, distorsivos y malos para ser más competitivo como economía productiva".El mandatario del organismo estatal, que estuvo junto a Guido Sandleris, expresidente del Banco Central, reflexionó acerca del impacto del impuesto PAIS en el dólar tarjeta, utilizado para los pagos relacionados con el turismo y servicios internacionales. “El gasto de los argentinos en el exterior es algo que el Gobierno no controla. Cada uno se va adonde quiere, cuando quiere y gasta lo que puede. Lo que está en discusión acá es si el que no tiene dólares va a comprárselos al BCRA y va a consumir reservas netas o se los va a comprar al vecino y no afecta a las reservas”, sostuvo.En ese sentido, Bausili señaló que la mitad de los dólares destinados al turismo y al pago de servicios, lo que equivale a unos 400 millones de dólares mensuales, provienen de las reservas, mientras que la otra mitad se obtiene en el mercado financiero. ¿Por qué alguien pagaría $1500 con el dólar tarjeta, como lo hacen por US$400 millones al mes?”, se preguntó. Y argumentó que esa decisión tiene que ver con que son montos chicos, como los pagos de los servicios de streaming.