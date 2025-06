Juan Grabois tras la cumbre en el PJ: "Se acabó el régimen democrático en Argentina"

El dirigente del Frente Patria Grande exhortó a la militancia a concentrarse frente al Palacio de Tribunales para exigir un trato “con decoro” a Cristina Fernández de Kirchner y advirtió sobre el riesgo de una “protodictadura”. Subrayó: “A todos los que repudian esta situación, que lleva a una Argentina de una democracia debilitada a una protodictadura, que se acerquen al Palacio de Tribunales. El pedido es que a una ex presidenta se la trate con decoro”.

El referente de Patria Grande sostuvo que la persecución judicial no solo daña a “la líder de por lo menos un 35 por ciento del pueblo argentino”, sino que erosiona “la imagen del país”. “Esto le hace mal a la imagen del país. No se están metiendo solamente con la líder de por lo menos un 35 por ciento del pueblo argentino sino con la imagen del país”, denunció.Grabois reclamó asimismo responsabilidad de fiscales y magistrados: “Que los fiscales y el juez entiendan el deber histórico, no hagan un show de degradación porque esto ya es una traición a la patria”. Con esta definición, apuntó a reforzar el carácter político del fallo y a subrayar sus consecuencias institucionales.Bregó por “la presencia de la militancia en Plaza Lavalle” como acto de solidaridad y visibilización frente a lo que calificó de embestida “antidemocrática” contra el peronismo y la propia democracia argentina. Y advirtió que el gobierno de Milei perdió "legitimidad".