"Pedimos respeto, diálogo y cumplimiento de la ley": el reclamo de gobernadores a Milei por el Presupuesto 2025

En medio de la discusión entre la Casa Rosada y las provincias, los gobernadores “dialoguistas” presionaron al Gobierno de Javier Milei para que habilite el debate por el Presupuesto Nacional 2025. “No dejemos pasar esta oportunidad, la mayoría de los argentinos no quiere regresar al pasado”, manifestaron en un comunicado."Es central la sanción del Presupuesto nacional. Tenemos la firme convicción de que el Gobierno nacional debe contar con esta herramienta de gestión para consolidar la creciente confianza de los mercados, seguir avanzando en la lucha contra la inflación, generar confianza en los inversores y -como corolario- crear puestos de trabajo en el sector privado", resaltaron los mandatarios provinciales de la Unión Cívica Radical y el PRO.En esa línea, remarcan que -a lo largo del 2024- han manifestado a las autoridades nacionales "predisposición a alcanzar un acuerdo que garantice el equilibrio fiscal" y al mismo tiempo, "resuelva asimetrías y desigualdades en las responsabilidades gubernamentales de las provincias y los recursos que les corresponden por ley"."Nos hemos hecho cargo de la totalidad de las áreas de gestión, pero no disponemos de los fondos que nos corresponden por ley. Dicho en otras palabras, no pedimos discrecionalidad, sino respeto, diálogo y cumplimiento de la ley para cumplir con quienes mayoritariamente confiaron en nosotros en cada una de nuestras jurisdicciones", reclamaron.Entre los reclamos puntuales, los gobernadores exigen la compensación adecuada del Consenso Fiscal, el financiamiento de las cajas previsionales no transferidas, y una redistribución más clara de los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles. Esas demandan representan, según los números que elaboraron los mandatarios con sus equipos económicos, solo el 0,3% del PBI y son “compensables”.“Son cuestiones que hemos conversado con el Gobierno desde el inicio de nuestras gestiones, sin éxito por el momento. El equilibrio fiscal es innegociable, tanto como el cumplimiento de la ley. No dejemos pasar esta oportunidad, la mayoría de los argentinos no quiere regresar al pasado, y asumimos nuestra responsabilidad y compromiso para seguir acompañando en este camino”, señalaron los mandatarios provinciales al final del comunicado.El documento lleva la firma de Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).