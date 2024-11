Piden el video de Milei en el G20 y podría demostrarse que peleó con Brasil, Colombia y Chile porque no lo aplaudieron

.@FOPEA frente a periodistas tan mentirosos ¿se les puede decir que son mentirosos? ¿Eso sería un ataque a la libertad de expresión? La realidad es que la gran mayoría son grandes mentirosos y farsantes. Por suerte hay testigos que demuestran que sus bocas mienten.

CIAO! https://t.co/tgCt8ikuT3 — Javier Milei (@JMilei) November 26, 2024

La senadora nacional de Unión por la Patriapresentó una solicitud de acceso a la información pública para que la Secretaría General de la Presidencia de la Nación entregue las filmaciones de las intervenciones del presidenteen el G20, luego de que el mandatario de Colombia,advirtiera que peleó con el libertario y la delegación argentina "escondió" las imágenes. Así,Las diferentes versiones periodísticas señalaron que durante el plenario de la cumbre de líderes Milei se molestó porque su discurso, donde dijo que “el consenso internacional se convierte en corset que asfixia” y apuntó contra la comunidad internacional, no recibió los aplausos de rigor que sí hicieron al final de cada una de las participaciones de los otros presidentes. Sólo los aplaudieron unos pocos funcionarios de la delegación argentina.Fueron los periodistas de El Destape Radio que hablaron de ese “ataque de locura” de Javier Milei en el G20, que incluyó un altercado con el presidente de Petro y la aparente intervención de Lula Da Silva. Ante lo que el jefe de Estado tomó un posteo del extitular del Senadopara desmentir el hecho: “Cómo mienten! Mentira total y absoluta. Javier Milei ni siquiera estaba cuando habló el presidente colombiano”.Además, desde su cuenta,y chicaneó al Foro de Periodismo Argentino: “FOPEA, frente a periodistas tan mentirosos ¿se les puede decir que son mentirosos? ¿Eso sería un ataque a la libertad de expresión? La realidad es que la gran mayoría son grandes mentirosos y farsantes. Por suerte hay testigos que demuestran que sus bocas mienten. CIAO!”.Pero el conflicto fue confirmado por el propio presidente de Colombia, por la vocera del gobierno de Chile y, off the record por la diplomacia brasileña.”, sostuvo Petro sobre el conflicto.También se refirió a ese episodio la secretaria general del gobierno chileno, Camila Vallejos: “Yo estuve en los tres foros del G20 y son instancias de diálogo y no de confrontación porque se expresan posiciones pero siempre se respetan evidentemente las de los otros países”, apuntó en una conferenca de prensa en la que le preguntaron por el episodio.Lo cierto es que las intervenciones de los mandatarios son registradas únicamente por la organización del evento, tras lo que cada país puede disponer de las imágenes que corresponden a la intervención de su representante y decidir si difundirlas o no, y la forma de hacerlo.En el gobierno argentino aseguran que ese video no existe, a pesar de que otros mandatarios que participaron de la cumbre ya dieron a conocer sus respectivos discursos. Todavía no se conoce qué hicieron en Casa Rosada con el discurso de Milei, quedará esperar a que desde Presidencia le den una respuesta a Di Tullio.