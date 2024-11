Ritondo sobre los cruces en la Cámara de Diputados: "Se ha perdido la lógica de un parlamento que es buscar diálogo"

Luego de que se aprobara el pedido del PRO para volver a tratar el proyecto de ley conocido como Ficha Limpia este jueves, el presidente del bloque de diputados amarillos,, cuestionó las formas de debatir de algunos legisladores en el recinto y advirtió que "hay muchos que no respetan el funcionamiento y eso violenta”.Al participar del programa Somos Buenos de TN, el diputado del PRO fue consultado sobre el aumento de violencia en la política y respondió: “Sí, hoy verbalmente uno lo ve en algunos debates en el Congreso”. “”, amplió sobre el comportamiento durante los debates en el recinto.Y consderó que es “casi una permanente”. En ese sentido, apuntó: "Parece que tenemos menos cámaras y se descuidan más los diputados”.“”, remarcó.Sobre el proyecto de Ficha Limpia, cuya sesión de la semana pasada se cayó por falta de quórum, el legislador insistió -al igual que el resto de los dialoguistas- en que no esta diseñado para perjudicar a la ex presidenta. “pero la verdad es que Ficha Limpia tiene que ver con las banderas históricas que el PRO y Juntos por el Cambio han levantado desde que éramos gobierno”, remarcó Ritondo al tiemo que recordó que la primera vez que el proyecto fue presentado fue en 2016, a la vez que remarcó que el mismo contaba con el apoyo de más de medio millón de firmas y de varias ONG.