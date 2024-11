Espert sobre los gobernadores tras el pedido por el Presupuesto 2025:"Son como Franco Colapinto, rápidos para reclamar"

El diputado de La Libertad Avanzase refirió al reclamo de los gobernadores por una mayor asignación de recursos en el marco del debate por ely remarcó que “es falso que la Nación haya decidido hacer obra pública cero” y decidió ironizar sobre la postura de los mandatarios provinciales al compararlos con el piloto argentino de Fórmula 1: "Son como Franco Colapinto, rápidos para reclamar”.“Te reclaman la deuda que Nación tiene por las cajas, por el consenso fiscal pero de la parva de deudas que tienen con la Nación no dicen nada. Si me reclamás la deuda, permitime que te reclame la mía”, sostuvo el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda en diálogo con LN+.Además, cuestionó las formas en que se administran algunas provincias y consideró que “hay que tener delicadeza para reclamar”. “Si estas pagando a los jubilados algo que no podés pagar... entiendo que la Nación te haya dicho ‘durante algún tiempo te acompaño’, pero ya despues no te puedo acompañar y eso es razonable". "”, concluyó el diputado.El martes los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) lanzaron un comunicado donde reclamaron al Gobierno por "un Presupuesto con equilibrio fiscal que cumpla con la ley". "No pedimos discrecionalidad, sino respeto, diálogo y cumplimiento de la ley para cumplir con quienes mayoritariamente confiaron en nosotros en cada una de nuestras jurisdicciones", expresaron.El comunicado llevó las firmas de Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes), Jorge Macri (CABA), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut).Los mandatarios sostuvieron que "el equilibrio fiscal es innegociable, tanto como el cumplimiento de la ley" y pidieron no dejar pasar "esta oportunidad". "La mayoría de los argentinos no quiere regresar al pasado, y asumimos nuestra responsabilidad y compromiso para seguir acompañando en este camino", ratificaron.