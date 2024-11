Se oficializó la creación del RIGI de la provincia de Buenos Aires para el "desarrollo productivo, económica y social"

La provincia de Buenos Aires oficializó la creación del Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas, conocido popularmente como RIGI bonaerense, que busca impulsar proyectos que contribuyan "al desarrollo productivo, económico y social" del distrito.La Ley 15.510, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la provincia, abarca las inversiones en los sectores de Industria manufacturera, Servicios (turismo, logística y otros), Industrias culturales, Salud e Intensivos en recursos naturales (minería, energía, petróleo y gas).Los proyectos podrán incluir nuevas plantas o inversiones, la ampliación de instalaciones existentes y nuevos procesos productivos, siempre y cuando no impliquen una disminución del empleo. El monto mínimo de inversión es de 5 millones de dólares.El gobernador Axel Kicillof había anunciado el Régimen a principios de septiembre pasado y, en ese momento, aclaró que "está en las antípodas del RIGI que impulsa el Gobierno nacional". "No podemos aceptar que la única forma de recibir inversiones sea la de primarizar, rifar los recursos naturales y no agregar valor. Por el contrario, este es un proyecto de desarrollo económico e industrial", sostuvo."El proyecto reconoce y acompaña a quienes inviertan para generar más valor agregado y trabajo, e impulsen el desarrollo de proveedores locales y las exportaciones. Nuestro compromiso es luchar contra las políticas de desindustrialización y plantearnos un futuro con más y mejor industria", agregó.A través de una serie de beneficios fiscales, el RIGI bonaerense apunta a impulsar proyectos que impliquen la creación de empleo, la generación de valor agregado, el desarrollo de proveedores locales y de nuevos sectores productivos, la diversificación de la matriz productiva y la reducción de desequilibrios territoriales, entre otros.El plazo para la presentación de proyectos será de dos años a partir de la entrada en vigencia de la norma. Las inversiones mayores a u$s50 millones deberán presentar un programa de desarrollo de proveedores para que al menos el 50% del total se destine a la contratación de empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires.