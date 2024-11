Cúneo Libarona apoyó el proyecto contra denuncias falsas: "Se creó una concepción hipócrita de que la mujer no miente"

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió este martes en el Senado el proyecto que se propone imponer penas a quienes hacen denuncias falsas, entre ellas, las vinculadas a la violencia de género."Se creó una concepción hipócrita de que la mujer no miente, de 'Hermana, te vamos a acompañar, tenés que denunciar'. Y eso no es siempre así", sostuvo el funcionario al participar de la Comisión y Asuntos Penales donde se trató la iniciativa que busca a modificar el Código Penal en los artículos vinculados a los delitos relativos al honor, imponiendo penas a quien "denunciare falsamente un delito" ante la autoridad.En su discurso, Cúneo Libarona aseguró que "una denuncia de género falsa destruye a una persona" y sostuvo que "gran parte de las falsas denuncias son por violencia y producen daños irreversibles"., añadió.Para Cúneo Libarona, las denuncias falsas son actos "muy perjudiciales" para el funcionamiento adecuado del sistema de justicia y que le produce un daño a otros bienes jurídicos: el honor, la vida, propiedad, etc., subrayó.A su vez, consideró que una denuncia "no solo daña a la víctima, sino que vulnera a todo el sistema y la credibilidad de las instituciones" y afirmó queLa iniciativa propone modificaciones en el Código Penal en los artículos vinculados a los delitos relativos al honor, imponiendo penas a quien "denunciare falsamente un delito" ante la autoridad. Según indica la redacción, si unaMientras que sería reprimido con prisión de uno a cuatro años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente". Quedaría exentos de "