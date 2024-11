"Lo va a considerar": Francos habló sobre la posibilidad de que Milei designe a una mujer en la Corte

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este miércoles a la posibilidad de designar una jueza en la Corte Suprema de Justicia, en caso de que no avancen los pliegos presentados por el Poder Ejecutivo para nombrar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla."El Gobierno mandó los dos pliegos y el Senado tiene que resolver. Entendemos el reclamo de tener una jueza mujer en la Corte Suprema. Seguramente el Presidente lo va a considerar en caso de que estos pliegos no avancen", señaló durante su presentación en el Senado por el informe de gestión.Y agregó: “No descarto que el Presidente pueda designar a los ministros de la Corte por decreto en caso de estar cerca de la acefalía. Sería de manera transitoria hasta que logren el acuerdo del Senado”.Lo cierto es que el Gobierno ya logró conseguir las nueve firmas necesarias para habilitar el tratamiento del pliego de Ariel Lijo. Se trata de Ezequiel Atauche; Juan Carlos Romero; Carlos “Camau” Espínola; Beatriz Ávila; Carlos Arce; Lucía Corpacci; Claudia Ledesma Abdala de Zamora; Sergio Uñac y Tagliaferri.Pero esta situación no se replica para Manuel García Mansilla quien aún no logra juntar los avales necesarios. Sólo logró juntar cinco de las nueve firmas necesarias para su dictamen, un número que los operadores del gobierno no logran quebrar. El magistrado fue designado por el oficialismo como reemplazante de Helena Elena Highton de Nolasco, un movimiento que no tuvo buena repercusión en las bancadas dialoguistas, quienes desde hace meses insisten en que el Gobierno lo cambie por una jueza para respetar el orden institucional.En concreto, la posibilidad de que el máximo tribunal quede compuesto por sólo tres miembros no es una opción para el Gobierno. Así lo hizo saber en las últimas horas en el Senado el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, encargado de llevar adelante las negociaciones con los bloques parlamentarios.