Grave: la causa contra Bolsonaro por el intento de golpe a Lula menciona 66 veces a operador de Milei

Según las pruebas recolectadas por la Policía Federal de Brasil y reveladas por la justicia de ese país estaría probado una conspiración contra el tercer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, liderada por el ex presidente Jair Bolsonaro y con un alto nivel de participación de Fernando Cerimedo, operador y asesor de Javier Milei durante la campaña presidencial de 2023 además de dueño del portal orgánico de La Libertad Avanza La Derecha Diario.Lo hizo a través de un texto de 884 páginas, donde en la acusación concluyen que “las pruebas obtenidas durante la investigación demuestran de manera inequívoca que Jair Messias Bolsonaro planeó, actuó y tuvo dominio (…) de los actos realizados por la organización criminal con el objetivo de consumar un golpe de Estado”.”Bolsonaro estaba al tanto y participó activamente” en la trama golpista contra Lula, sostiene el texto, dado a conocer luego de que este martes finalice el secreto de sumario por el juez que investiga la mayoría de los casos contra el expresidente y el bolsonarismo en general, Alexandre de Moraes.El informe completo ya fue enviado al fiscal general de la unión, Paulo Gonet, que debe decidir si sigue adelante y solicita el procesamiento de los acusados o archiva la causa.Bolsonaro y 36 hombres más, la mayoría militares, están acusados de abolición violenta del Estado de derecho, entre otros delitos, por urdir una trama para impedir que Lula da Silva relevara a Bolsonaro en el poder tras la derrota de este último en su intento reeleccionario en las elecciones en 2022. Sus seguidores perpetraron un asalto de las sedes de los tres poderes en enero de 2023.Descartado el magnicidio por razones operativas, por el que el 19 de noviembre fueron detenidos cinco militares, entre ellos el ministro de Defensa de Bolsonaro, una horda de fanáticos ultraderechistas asaltó y vandalizó las sedes de los tres poderes, en Brasilia. Fue el 8 de enero de 2023, siete días después de que Lula tomara posesión de la presidencia.Las pruebas fueron recabadas por la Policía Federal mediante registros, interceptación de comunicaciones, documentación bancaria y la confesión del secretario personal de Bolsonaro durante su mandato presidencial (2019-2022), el teniente coronel Mauro Cid.El problema que salpica a Milei es que el informe oficial incluye 66 menciones a "el argentino Fernando Cerimedo", uno de las 36 personas que acompaña al ex presidente Bolsonaro en la acusación por el intento de golpe de Estado.Justamente, Milei lanzó desde antes de asumir como presidente argentino una campaña de oposición feroz contra Lula en Brasil, que tuvo - hasta ahora - su momento cúlmine durante la reunión del G20 de hace una semana en Río de Janeiro, con el frío saludo entre ambos y la pelea velada entre el líder libertario y la mitad de los presidente de América del Sur.En cambio, el jefe de "Las fuerzas del Cielo", que podría ser el ejército digital de redes sociales que Milei tiene en Argentina y quie se parece al que Cerimedo montó en Brasil a favor de Bolsonaro y contra Lula, se reunió con su ex par en julio de este año en la previa de un foro de la ultraderecha latinoamericana realizado en Camboriu.La conexión mileísta con el complot contra Lula es a través del especialista en marketing digital Fernando Cerimedo, dueño de La Derecha Diario y asesor oficial de LLA con destacada participación en la campaña que llevó a Milei a la Casa Rosada.En concreto, en las decenas de menciones se lo vincula con la presunta desacreditación calumniosa del sistema electoral y con la falsa denuncia de fraude.Entre los "seis núcleos" de actuación contra la democracia que identificó la PF en ese vasto operativo golpista, la acusación señala a Cerimedo en un rol de "desinformación y ataques al sistema electoral", señalado por los complotados, sin prueba alguna, como fraguado en favor de la izquierda.La difusión de esa fake news le valió a Bolsonaro la prohibición de presentarse a los próximos comicios presidenciales, lo que equivale a una proscripción judicial hasta 2030.En específico, Cerimedo es mencionado 66 veces en el informe de la PF de Brasil. Figura como acusado número 17 y se le atribuye un rol relevante en el esquema golpista de los "seis núcleos" de acción."El argentino Fernando Cerimedo actuó directamente para difundir, a través de una transmisión en vivo realizada el 4 de noviembre de 2022, lo que llamó una 'investigación' sobre las elecciones brasileñas. El texto publicado en el sitio web derechadiario.com.ar señala, en resumen, que se encontraron disparidades entre la distribución de votos entre las máquinas de votación más nuevas (modelo 2020) y las más antiguas (fabricadas en 2009, 2010 , 2011, 2013 y 2015). Según Cerimedo, las urnas fabricadas antes de 2020 'generaron una anomalía a favor del candidato número 13 (N. Del R.: se refiere a Lula da Silva)”, señala la Policía Federal brasileña en el resumen de su imputación que difundió el portal LetraP."Luego, el material fue puesto a disposición en el servicio en la nube Google Drive, editado por el entonces asesor especial de la Presidencia de la República, Tércio Arnaud Tomaz, miembro de la autodenominada 'Oficina del Odio' y remitido a Mauro Cesar Cid (N. Del R.: el edecán de Bolsonaro, arrepentido en la causa) con el objetivo de facilitar la difusión de contenidos falsos", continúa.Por supuesto, Cerimedo niega todo. El argumento es, básicamente, que es víctima de una "persecución política" en su contra por parte del Supremo Tribuno Federal de Brasil. "Embestida personal", le dice. Según dijo tiempo atrás en declaraciones a una radio argentina, nunca habló –como asesor del bolsonarismo– propiamente de "fraude", sino de "anomalías" del sistema.En declaraciones recientes a Radio Con Vos, discutió al aire con el periodista Ernesto Tenembaum. “Se descubrió hace muy poco, esta es una causa que nos causa alegría, para que lo sepas, los chats de la Policía Federal hablando con los fiscales y con los jueces sobre cómo armar la causa de golpe de Estado. La realidad es que a mí me ligan porque yo fui el que presentó las pruebas con datos públicos, no con informaciones inventadas, sobre anomalías, nunca hablamos ni siquiera de fraude, pero sobre anomalías en algunas urnas electrónicas que tienen Brasil. A partir de ahí dicen que nosotros coordinamos una acción para voltear a Lula”, le dijo Cerimedo en la entrevista.Tras ello, continuó: “Le pedí a la gente en vídeos, que todavía están publicados, que nunca vayan a Planalto [Palacio del Poder Ejecutivo de Brasil], que nunca vayan al Capitolio, que se manifiesten, si quieren, en las rutas y frente a los cuarteles que es el lugar para ellos, que era más seguro”.Entonces, Tenembaum lo interrumpió: “Fernando, entiendo tus argumentos, me da ganas de discutirlo, pero tampoco soy un especialista, pero recuerdo perfectamente, ya el hecho de decir ‘vayan a manifestar a las puertas de los cuarteles’ a mí me sonaba...”.Luego, el periodista le reclamó que cuando ganó Bolsonaro su primera presidencia “no hubo corte de ruta, ni manifestaciones, ni tomas”. Y el exasesor repitió que igualmente en las elecciones de Brasil de 2022 hubo “anomalías”.“Bueno, vos podés decir lo que vos querés y yo puedo decir lo que yo quiero”, replicó el conductor, a los que Cerimedo tomó la palabra: “Por supuesto, pero no es por eso, yo tenía que ser el golpista, porque en todo caso tengo que decir que ustedes están diciendo que Milei y tal cosa hasta hoy son golpistas. No funciona así la libertad de expresión, perdóname que lo diga”.“Perdóname Fernando, si yo te digo que vos sos golpista, te sentís aludido porque estás explicándolo hace media hora”, dijo el periodista. En un ida y vuelta que ya estaba cargado de tensión, Cerimedo levantó la voz: “No estás explicando eso, estás cambiando palabras. El problema que vos tenés siempre cuando me entrevistás es que hay momentos que me dejas hablar, después te das vuelta y como acabás de hacer. Estás tergiversando completamente lo que te estoy diciendo en este instante”.“¿Querés que repitamos la conversación? No me siento aludido porque me decís golpista, me siento mal porque acabo de decirte que yo les dije a la gente que no corten rutas y que no vayan”, dijo el asesor de Milei.“Perfecto. Y yo recuerdo, incluso yo entré en un grupo bolsonarista que decía vayan a los cuarteles para que saquen las fuerzas armadas e impidan que asuma Lula”, reclamó luego el conductor. Por su parte, el acusado por la Justicia brasileña aseguró que eso es “mentira” y volvió a insistir en que se tenían que haber auditado las elecciones generales de 2022.Su actuación, sugerente sobre lo que se ve hoy en términos de comunicación paleolibertaria en las redes sociales, deberá ser ahora aclarada ante la Justicia brasileña.