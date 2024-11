Polémica: Milei busca flexibilizar las reglas del Mercosur y abrir la puerta a tratados bilaterales

De acuerdo a un artírculo de la agencia Noticias Argentinas, el presidente de la Nación, Javier Milei, está evaluando una serie de medidas para redefinir la relación de Argentina con el Mercosur, enfocándose en la eliminación de la normativa que actualmente impide a los países miembros negociar tratados de libre comercio con terceros sin la aprobación de los otros socios del bloque. Desde el oficialismo insistin que las medidas se dan en el marco de un gobierno que promueve una agenda económica liberal, Milei busca flexibilizar las reglas del bloque regional, con la intención de permitir a la Argentina firmar acuerdos comerciales bilaterales de manera independiente.

Según fuentes cercanas al Gobierno,En este contexto, la administración libertaria busca evitar las trabas de la aprobación colectiva dentro del bloque para poder negociar tratados con países fuera del Mercosur, en especial con economías de gran peso como Estados Unidos y la Unión Europea., señaló una fuente oficial.Cabe señalar que a pesar de que el Gobierno aclaró que su objetivo no es necesariamente abandonar el Mercosur, no descartan esa posibilidad si sus propuestas no son escuchadas. La falta de apoyo dentro del bloque, especialmente por parte de los gobiernos de Brasil y Uruguay, podría llevar a una salida si las demandas argentinas no son atendidas. La administración de Milei sostiene que las restricciones del Mercosur están impidiendo el acceso de Argentina a mercados internacionales clave, lo que podría afectar su crecimiento económico y el desarrollo de sus sectores productivos.Asimismo, se recuerda que el próximo 6 de diciembre, durante la Cumbre del Mercosur en Montevideo, Milei expondrá su propuesta ante los líderes del bloque. En paralelo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reafirmó el compromiso de su gobierno con los acuerdos comerciales internacionales, incluida la necesidad de cerrar el acuerdo con la Unión Europea, que actualmente enfrenta obstáculos debido al rechazo de Francia.”, afirmó Adorni, dejando claro que el Gobierno está decidido a impulsar acuerdos que beneficien a la economía argentina.