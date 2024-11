BCRA: las reservas están cerca de los US$ 32.000 millones

Este jueves, el BCRA realizó una compra de US$ 11 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), lo que lleva a una acumulación de casi US$ 320 millones en compras durante la semana. Las reservas brutas internacionales aumentaron en US$ 156 millones, alcanzando un total de US$ 31.636 millones.

En cuanto al mercado cambiario,Por otro lado, el dólar blue terminó a $1.130 para la venta. El dólar MEP, a través de bonos, cotiza a $1.075,73, con una brecha con el oficial de 6,6%, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) se situó en $1.105,85, con una diferencia de 9,5% respecto al tipo de cambio oficial. En tanto, el dólar tarjeta o turista y el dólar ahorro (o solidario) se ofrecieron a $1.645,60, mientras que el dólar cripto (Bitcoin) alcanzó los $1.112,94., lo que refleja una relativa calma en el mercado de divisas, en un contexto de creciente adquisición de reservas por parte del BCRA.