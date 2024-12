Presupuesto 2025: el reclamo de Ritondo para que sea tratado en las sesiones extraordinarias

El jefe de bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, reclamó al oficialismo que incluya el Presupuesto 2025 en las sesiones extraordinarias que el gobierno tiene previsto convocar. En una entrevista en Radio Rivadavia, Ritondo destacó la importancia de este tema, no solo porque define las partidas presupuestarias del año, sino porque refleja las prioridades del gobierno. "Lo esencial tendría que ser la inclusión del Presupuesto porque la Argentina lo necesita", afirmó Ritondo, subrayando que esta es la "ley de leyes" del país.

En cuanto al posible pacto entre el oficialismo y el kirchnerismo por la caída de Ficha Limpia, Ritondo indicó que no tiene pruebas concretas de dicha alianza, pero reconoció ciertas "gestualidades" que podrían sugerir que ambos sectores están trabajando de manera conjunta. "Trabajo todo el día con Martín Menem, con sectores del gobierno, y yo no lo veo en esa idea", explicó, mostrando que, a pesar de los rumores, no observa una colaboración formal entre estos sectores.

El diputado de la fuerza aliada subrayó también que el proyecto debe ser "federal", respondiendo a los pedidos de los gobernadores, y enfatizó la necesidad de atender los cinco puntos clave que exigen las provincias. Estos puntos están relacionados con la distribución de los recursos y con los problemas económicos actuales de las provincias. Ritondo también hizo mención a varios temas específicos de preocupación, como las deudas de las cajas previsionales, la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos y la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).En otro momento de la entrevista, Ritondo se refirió al fracaso de la sesión en la que no se trató el proyecto de Ficha Limpia debido a la falta de quórum. Ritondo expresó que quienes no estuvieron presentes en la sesión "deberán explicar" su ausencia. Agradeció al presidente Milei por haberse comunicado con Silvia Lospennato, la autora del proyecto, y expresó su esperanza de que el proyecto se pueda tratar pronto. "Habíamos trabajado para esto desde el 2016", recordó Ritondo, destacando que el proyecto no tiene fines proscriptivos, sino que busca establecer un mecanismo más transparente para la presentación de candidatos.