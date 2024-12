Igual que Milei, Ayuso ajusta a las universidades públicas en Madrid y recibe repudios

en Madrid la comunidad universitaria repudia a la presidenta de esa Comunidad, la ultraderechista Isabel Díaz Ayuso, por el ajuste presupuestario y los ataques verbales que lanzó contra las universidades locales y, en ese áspero contexto, hoy se reúnen con el objetivo de encontrar una salida al conflicto

Como sucede en Argentina conEn concreto, los rectores de seis centros universitarios de Madrid firmaron una carta abierta en la que expresaron su preocupación por el presupuesto 2025, ya que precisan que el borrador de los números regionales aprobado el 30 de octubreAl igual que sucedió con el mismo ataque financiero de Milei a las universidades públicas en Argentina, Díaz Ayuso recibe este martes a las autoridades de esas casas de altos estudios madrilenses.Luego de que Díaz Ayuso acusara - parece Milei pero no es - a la "izquierda" de usar la universidad pública para "regalar títulos como churros" y después de años de maltrato presupuestario, los seis rectores (de las universidades Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III) dedicaron a la presidenta regional una dura misiva.De hecho, este martes, antes de la reunión, el Gobierno de la Comunidad de Madrid comunicó que está ultimando la firma del convenio del programa estatal María Goyri, con el que se crearán nuevas plazas de profesores ayudantes de doctor en las universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Carlos III, Politécnica, Rey Juan Carlos y Alcalá), aunque lo "adaptará a la realidad" de sus centros con una propuesta alternativa.Así lo han anunciado este martes desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, un día después de que el Ministerio de Ciencia y Universidades anunciara que todas las comunidades autónomas, excepto Madrid, se habían adherido al programa.Las coincidencias entre Milei en Argentina y Díaz Ayuso en Madrid no son sólo en cómo intentar destruir la educación pública. En junio de este año, el presidente argentino viajó a España y se reunió con la Presidente de la Comunidad de Madrid, acompañado por su hermana Karina Milei y miembros de su Consejo de Gobierno.En esa oportunidad Milei firmó el libro de honor de la Real Casa de Correos y fue condecorado por Díaz Ayuso con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.En ese entonces, no sólo Milei recibió críticas en España por los plagios en sus libros y la atribución de títulos académicos que no tiene, sino que también fue cuestionado, al igual que Díaz Ayuso, por la presunta ilegalidad de que se le otorgara la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.La agrupación Más Madrid denunció que con el caso de Milei no se cumplían requisitos incluidos en la ley que regula este tipo de homenajes. Es por el artículo 10 de esa normativa, sancionada este año, donde se establece que la condecoración “se otorgará como gesto de cortesía y como reconocimiento y respeto de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid a los representantes de otros países y máximos dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea, en visita oficial a la Región por su labor institucional”.Milei viajó a España en pleno conflicto con el gobierno de Pedro Sánchez, lo que lo llevó a enmarcar su viaje como una visita de carácter personal en la que originalmente iba a recibir un premio del Instituto Juan de Mariana, un think tank libertario.