"No creo que los jubilados se mueran": así defendió un diputado de Milei la quita de medicamentos

❗️La crueldad de Julio Moreno Ovalle diputado de La Libertad Avanza al afirmar: "no creo que los jubilados se mueran si no toman los medicamentos"



🎙️El diputado enfatizó que los jubilados pueden "tener parientes que lo puedan ayudar, no debe ser para tanto"#HabraConsecuencias pic.twitter.com/hhlCKCZtab — eldestape1070 (@eldestape_radio) December 3, 2024

Luego de que se conozca que el Gobierno nacional, a través del PAMI, recortará la entrega de medicamentos gratuitos para jubilados, restringiendo dicha política solamente a quienes cobren menos de $380 mil y mediante un trámite burocrático, un diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) defendió la decisión de Javier Milei que afectará a adultos mayores que, según diversas estadísticas, ya vieron afectado su acceso a medicamentos que necesitan, con una repudiable frase: "No creo que los jubilados se mueran por esto".Lo hizo el libertario salteño Julio Moreno Ovalle, quien argumentó en declaraciones radiales que los jubilados seguramente tengan "parientes que pueden ayudar" y que, en cambio, la prioridad del Gobierno es revertir el "déficit presupuestario""¿Julio, usted toma algún medicamento para su salud?", le preguntaron al legislador libertario en El Destape, a lo que Moreno Ovalle respondió: "No, por suerte no".Interpelado entonces acerca de la "preocupación" que tendrían si requiriera medicamentos que no pudiera comprar, el diputado de LLA insistió en su postura: "Mire, le garantizo que, en definitiva, de alguna manera, se podría solucionar. A través de otras leyes, propuestas. No lo veo tan difícil"."Usted no se imagina que un jubilado que hoy cobra 400 mil pesos va a la farmacia y no tiene el medicamento que tenía ayer. Para la presión, para el corazón, para el colesterol, sin el cuál no puede vivir", retrucó el conductor del programa radial.Según Moreno Ovalle, como respuesta, no es un tema prioritario ni importante: "Es un tema de alta sensibilidad pero es uno de los tantos temas para preocuparnos. No creo que tenga la sensibilidad que usted le está dando en este momento"."No creo que los jubilados se mueran por esto. Esa persona puede tener parientes o gente que la pueda ayudar. No es para tanto", sentenció Moreno Ovalle, sin ponerse colorado.