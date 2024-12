¿Fin de la nóvela?: Macri dejaría sin quórum la reelección de Menem para que Milei defina el Cálculo de Gastos y Recursos

De acuerdo a la información del portal La Política Online, el ex presidente Mauricio Macri se prepara para dar un golpe de timón en la Cámara de Diputados que podría dejar en suspenso la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara. Desde su estancia en Qatar, Macri ha instruido a sus diputados a explorar con otros bloques opositores, incluido el peronismo, la posibilidad de no dar quórum en la sesión preparatoria del miércoles, lo que podría frustrar la reelección del riojano. La movida tiene como trasfondo una clara jugada política: forzar al presidente Javier Milei a poner en tratamiento el Presupuesto, una de las principales demandas de los gobernadores de Juntos por el Cambio, que aún siguen respondiendo a la figura del ex presidente.

La jugada de Macri consiste en dejar a Menem en una situación de incertidumbre hasta que Milei incluya en el temario de las sesiones extraordinarias la discusión sobre el Presupuesto, lo que sigue siendo una prioridad para los gobernadores oficialistas.Cabe señalar que la estrategia no está exenta de controversia dentro de la oposición. El bloque de Miguel Pichetto y Emilio Monzó también está involucrado en la maniobra, mientras que la decisión final está en manos del peronismo. Aunque algunos sectores dentro del bloque peronista sugieren votar con los libertarios para que se "consuma el pacto" y generar una crisis política que desgaste a Macri, otros analizan la opción de dejar sin quórum la sesión para evitar que Menem continúe en su cargo.El escenario es tenso y la incertidumbre sobre el futuro político de Menem se mantiene. Si el peronismo finalmente decide unirse a la oposición para no dar quórum, el resultado podría ser una situación inédita en la Cámara de Diputados, con el ex presidente en una posición de debilidad. Esta jugada se da en el marco de un clima político de fuerte competencia, donde las alianzas y los acuerdos transitorios parecen estar marcando el rumbo de las decisiones más importantes del Congreso.