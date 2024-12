Martín Menem fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados hasta diciembre 2025

Martín Menem finalmente fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados hasta el 9 de diciembre de 2025, con lo cual el Gobierno se garantizó la conducción del cuerpo parlamentario.Luego de llevar a cabo intensas gestiones durante la semana pasada, el oficialismo se garantizó la votación a favor de Menem en el recinto. Además, ayudó a que fracase la sesión especial, promovida por el PRO, para tratar Ficha limpia, con la ausencia de ocho legisladores libertarios.El peronismo y la izquierda no acompañaron su postulación (se abstuvieron) y le dedicaron fuertes críticas, pero el resto de los bloques avaló su continuidad.Además de la hermana del presidente Javier Milei, desde la Casa Rosada asistieron el vocero presidencial, Manuel Adorni, y la mano derecha de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem. En la ceremonia se elegirán, además, los vicepresidentes primero, segundo y tercero, cargos que serán ocupados por Cecilia Moreau (Unión por la Patria); Silvia Lospennato (Pro) y Julio Cobos (UCR).Con la nominación del legislador de La Rioja, la única vez que un oficialismo no pudo elegir a un dirigente propio para conducir la Cámara baja fue durante el Gobierno de la Alianza, en 2001. En aquel momento, el radical Rafael Pascual no pudo ser reelecto y fue reemplazo por el peronista Eduardo Camaño.