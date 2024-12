Milei y un mensaje para Macri: "Si no pensábamos negociar antes, ahora que los resultados nos acompañan, menos"

El presidente Javier Milei se refirió este miércoles a las posibilidades de una alianza política con el titular del PRO, Mauricio Macri, y advirtió que son cada vez menos "ahora que los resultados nos acompañan".Durante su exposición en el cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la cual se realiza en el Hotel Hilton del barrio porteño de Puerto Madero, el libertario defendió su primer año de gestión.En medio de su discurso, señaló: "Cuando todos los manuales decían que nuestra imagen se iba a destruir, tenemos mejor imagen que cuando llegamos. Somos el gobierno que el primer año tiene el mejor nivel de imagen y de confianza del consumidor y en el gobierno después de haber hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad"."Que vengan y hablen los políticos clásicos", disparó y acto seguido adelantó: "Si no pensábamos negociar antes, ahora que los resultados acompañan, menos". Así descartó, por el momento, un acercamiento al presidente del partido amarillo de cara a las legislativas del año próximo.Por otra parte y continuando con su descalificación a la clase política, señaló que "lo mismo aplica para conformar un espacio político". "Para nosotros el concepto americano de partido cachol no funciona. No van a encontrar aquí, como en otros partidos, a dirigentes que dicen una cosa sentados al lado de dirigentes que dicen lo contrario. Sumar por sumar, resta", sostuvo."Al final lo pidieron tanto que hable del siniestro, el párrafo estaba dedicado al siniestro", concluyó en una nueva crítica para el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien ya calificó con ese adjetivo en reiteradas ocasiones.