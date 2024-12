Sobre las políticas de Milei: Yasky señaló que "este no es el rumbo que necesita el país"

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, se pronunció en contra de las políticas económicas del presidente Javier Milei y en defensa de la jornada de paro nacional convocada por la central sindical para este jueves. En declaraciones a Radio Splendid, Yasky afirmó que "este no es el rumbo que necesita el país" y explicó que, a pesar de que ha habido "canales de diálogo entre sindicatos y el Gobierno", desde la CTA decidieron no participar porque consideran que las decisiones del Ejecutivo no son las correctas.

El paro, que comenzará en Plaza de Mayo a las 13 horas, contará con la participación de miembros de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de movimientos universitarios, quienes se sumarán a la movilización. Además, se sumarán organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Corriente Federal de los Trabajadores, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Territorios en Lucha, pymes y diversas agrupaciones políticas., señaló Yasky.El líder sindical también hizo hincapié en la difícil situación social que atraviesa el país, señalando que "crece la indigencia y el hambre", lo que va en contra de la visión del Gobierno Nacional y la "euforia" que muestran las corporaciones financieras que lo apoyan. Yasky destacó las cifras preocupantes sobre el consumo, haciendo referencia a la caída en la venta de carne, que no se registraba en niveles tan bajos desde hace tres décadas. "Llegamos a un fin de año donde la caída del consumo de carne no tiene parangón. Hace prácticamente tres décadas no se consumía tan poca carne como en este momento", concluyó.