El Municipio de Villa Gesell garantizará la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados

Ante la quita inhumana de #medicamentos del Gobierno Nacional me reuní con adultos mayores en un marco de angustia y desconcierto. Les confirmé que desde la Provincia y la Municipalidad de Villa Gesell vamos a garantizar los medicamentos que necesiten. No los vamos a dejar solos. pic.twitter.com/Yr7Z6aUXQa — Gustavo Barrera (@BarreraGusOk) December 5, 2024

Ante la decisión del Gobierno nacional de eliminar los medicamentos gratuitos del PAMI, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, mantuvo una reunión con adultos mayores y anunció que desde la Municipalidad se incrementará la inversión para cuidar la salud de quienes más lo necesitan.La reunión de Barrera con los adultos mayores que asisten a la Casa de los Abuelos se realizó este jueves y desde allí, el jefe comunal confirmó que va "a garantizar la entrega de los medicamentos" gratuitos.Durante dos horas, los participantes del encuentro conversaron con el Intendente y reconocieron el acompañamiento de la Municipalidad ante los ajustes y recortes del Gobierno sobre la población más vulnerable. En este sentido, acordaron organizar una red de ayuda a la población de tercera y cuarta edad de todo Villa Gesell.En la gran mayoría de los casos, los adultos mayores que no cuentan con recursos económicos para comprar sus medicamentos, necesitan sí o sí la ayuda del Estado para adquirirlos. De no ser así, sufren importantes consecuencias y riesgos en la salud.Durante todo este año, y en medio de una crisis social y económica que no dejó de profundizarse, la demanda de medicamentos creció exponencialmente y la Municipalidad absorbió dicha demanda.