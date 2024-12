Fran Fijap le faltó el respeto a Belliboni y terminaron a las piñas

El enfrentamiento entre el piquetero Eduardo Belliboni y el influencer libertario Fran Fijap escaló a niveles inesperados durante una entrevista en vivo en el canal Border Periodismo, de la periodista María Julia Oliván. El incidente, que sorprendió a los presentes, terminó con Fijap denunciando una agresión física por parte del líder del Polo Obrero. Según contó el propio Fijap a través de sus redes sociales, Belliboni le propinó golpes de puño en medio del debate, lo que dejó a la audiencia en shock.

Las imágenes difundidas por la militancia digital de la Libertad Avanza muestran a Belliboni acercándose a Fijap, quien en todo momento se mantenía detrás de la conductora,. En las capturas se puede ver cómo ambos se distancian de la mesa y la situación se descontrola, llevándolos a una esquina del estudio. El legislador porteño, Ramiro Marra, también se sumó a las críticas, condenando la violencia del dirigente piquetero: “No tiene problema en golpear a un joven con 30 años menos, sin importarle que haya una mujer en el medio o que las cámaras lo filmen”, escribió en su cuenta de X.El incidente ha generado un gran revuelo, con versiones encontradas sobre lo sucedido. Fijap no tardó en dar su versión a través de un post en X, donde acusó a Belliboni de haber intentado asesinarlo. “Belliboni intentó asesinarme. Queda demostrado lo que son esta lacra inmunda. No solo me pegó a mí, también a María Julia Oliván”, afirmó el influencer. En un tono sarcástico, Fijap también actualizó su biografía en la red social, titulándose como “sobreviviente de tres intentos de asesinato kirchneristas”.Por otro lado, desde el sector de Belliboni, la versión es diferente.Sin embargo, la situación no ha quedado clara para la justicia ni para la opinión pública, ya que el contenido completo del programa aún no ha sido divulgado.