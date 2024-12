El Gobierno amplió una vez más la lista de medicamentos de venta libre

Por el momento entonces pasan a venta libre todas las formulaciones de 200 mg que registra el vademécum. La presentación de 600 mg seguirá vendiéndose con receta y tendrá descuento.

El Gobierno decidió ampliar una vez más la lista de medicamentos de venta libre que hasta ahora se vendían bajo receta y con descuento. De esta manera, se acelera un proceso que comenzó en marzo pasado cuando le encomendó a la ANMAT que reviera cuáles eran las presentaciones farmacéuticas que podían cambiar su forma de expendio.La ANMAT dictó la medida para losde hasta 400 mg como monodroga, destinados a la descongestión de vías respiratorias superiores. Si bien la acetilcisteína de 400 mg no existe en el mercado, en el organismo dijeron que "en el futuro podría haber" una presentación con esa concentración.También hay una formulación de 300 mg, pero ya combinada con amoxicilina para una acción terapéutica diferente.La medida se conoce unos días después del decreto que habilita a exhibir los medicamentos de venta sin receta en las góndolas de las farmacias, sin la intermediación del farmacéutico. Los nuevos remedios que ahora pasan a venta libre, conocidos por su nombre comercial, son:Aunque la ANMAT informó que en total serian 19 presentaciones, fuentes farmacéuticas dijeron a Clarín que en el vademécum hay actualmente siete presentaciones de acetilcisteína de 200 mg: dos del laboratorio Casasco (en sobres y jarabe), uno del laboratorio Bernabó (jarabe), uno de Lazar (jarabe), dos de Sigfried (tabletas efervescentes y jarabe) y uno de Elea (sobres).Las mismas fuentes explicaron que esta dosis se usa frecuentemente para pediatría. Sin embargo, la disposición de la ANMAT, publicada este viernes en el Boletín Oficial bajo el N°10.823/2024, hace hincapié en que la medida apunta a "adultos y mayores de 14 años" y aconseja exceptuar del cambio de las indicaciones para los menores de esa edad.Hasta ahora existía una de las presentaciones de 200 mg, la del laboratorio Elea, cuyo nombre comercial es Cedrimuc, que tras una autorización de la ANMAT en 2019 ya había pasado a ser de venta libre. Lo que hace el órgano sanitario ahora, entonces, es unificar bajo una misma condición de venta a todos los medicamentos hechos en base a esta droga y con esa concentración.En general son medicamentos de precio medio, que, pero ante la díficil situación ecónomica suman otra carga a los bolsillos de los argentinos. La agencia de regulación determina las condiciones de venta (libre, bajo receta, bajo receta archivada y bajo receta y decreto), según explica, teniendo en cuenta la naturaleza o peligrosidad del uso indebido de los medicamentos.La denominación de medicamentos de venta libre corresponde a los productos destinados a aliviar dolencias que no exigen necesariamente en la práctica la intervención de un profesional médico. Según las fuentes oficiales consultadas, “por su forma, uso, condiciones, dosis previstas y su amplio margen de seguridad, este tipo de medicamentos no entrañan ningún tipo de peligro para los consumidores”.Durante mayo la ANMAT ya había dispuesto la “venta libre” de una serie de medicamentos conocidos como “prazoles”, para la protección estomacal, por un total de 133 presentaciones. Además, en agosto, liberó medicamentos para el tratamiento del herpes, cremas antialérgicas, productos con corticoides, analgésicos, antifúngicos, laxantes y suplementos dietarios.