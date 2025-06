Sin propuestas y sin funcionarios de jerarquía, fracasó la reunión del Gobierno con los gremios del Hospital Garrahan

Tras poco más de dos horas de audiencia, la reunión entre el Gobierno y los representantes gremiales del Hospital Garrahan fracasó este miércoles y los trabajadores anunciaron que continuarán con las medidas de fuerzas, entre ellas un paro de 24 horas para el día de mañana.Por parte del Gobierno no fue ningún funcionario de jerarquía sino dos directores administrativos del Hospital, lo que generó el malestar de los gremios presentes. "Nos dicen que venían a enterarse cuál era el conflicto para elevarlo a las autoridades del Concejo de Administración. La propuesta es cero, con lo cual se ratifican todas las medidas que están anunciadas", afirmó Norma Lezana, titular de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APYT). luego de la audiencia.El encuentro fue adelantado - del jueves a este miércoles - por los funcionarios de Casa Rosada tras la fuerte repercusión que generó el reclamo del centro pedíatrico más importante del país y en medio de la conciliación obligatoria. Desde ATE, repudiaron el nivel de jerarquía de los representantes del Gobierno que asistieron a la audiencia. "No tienen interés alguno en resolver el conflicto", denunció el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar."Asistimos a la audiencia sólo los representantes de los trabajadores y 4 perejiles del Garrahan, pero ningún funcionario del Gobierno. A esta instancia debieron venir el Ministerio de Salud, de Economía y la Jefatura de Gabinete. Está claro que no tienen interés alguno en resolver el conflicto", reafirmó Aguiar en sus redes sociales.Más temprano, hubo una asamblea de los trabajadores del Hospital Garrahan donde resolvieron seguir con el plan de lucha -de hecho se sumaron a la marcha de los jubilados de este miércoles junto al coletivo del Ni Una Menos- y rechazar el bono no remunerativo de $300.000 para residentes que había ofrecido el Poder Ejecutivo al señalar que no soluciona el atraso salarial que sufren desde la gestión libertaria.