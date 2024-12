Bullrich cruzó a Macri por Ficha Limpia: "Cuando fuimos gobierno no la sacamos y teníamos mayoría parlamentaria"

La ministra de Seguridad y extitular del PRO, Patricia Bullrich, cargó este sábado contra el expresidente Mauricio Macri por el proyecto de Ficha Limpia. " Nosotros teníamos 108 diputados y no la sacamos", sentenció.En declaraciones radiales, Bullrich lanzó: "Nosotros. ¿Por qué no la sacamos? Yo nunca estuve en esa área, con lo cual no tuve una total dedicación".En esa línea, la ministra señaló: "En los últimos años estuve dedicada a los temas de Seguridad, a la conducción del partido (PRO), luego fui candidata. La verdad es que endilgarle a este Gobierno que se tome un poco más de tiempo para analizarla... Quizás el error fue no haberlo dicho claramente".La respuesta de Bullrich llegó luego de que Macri realizara un descargo en redes sociales ante el fracaso de la sesión por Ficha Limpia. "¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones?", cuestionó el líder del PRO.Consultada acerca de si consideraba injusta la crítica de Macri al Ejecutivo nacional, Bullrich respondió: "Sí, porque cuando fuimos gobierno nosotros no la sacamos y el proyecto, por lo que veo, se presentó en 2016. Podríamos haberlo hecho y"."¿Quién sacó Boleta Única? Este gobierno. Esta cosa de querer siempre mirar el detalle en lugar de mirar la gran película no va. Argentina necesita mirar la gran película y ahí necesitamos tener seguridad jurídica", sentenció.En tanto, la funcionaria sostuvo que "lo importante es que Ficha Limpia va a salir", aunque tendrán "algunos recaudos mayores para que no pueda terminar siendo un fraude"."Creo que deberíamos haber discutido un poco más el texto del proyecto. Hay algunos temas que hay que discutir. Yo lo hubiera remitido a la Justicia Electoral y Federal. Hay muchas provincias que con dos papelitos forman una causa. Hay muchos regímenes feudales en nuestro país", agregó.Además,, tal como sugirieron varios diputados de la oposición. "¿Qué acuerdo puede haber con cristina kirchner? Ninguno", sentenció.El proyecto, que fue promovido por el PRO, generó fuertes cruces entre los diputados de La Libertad Avanza y el partido amarillo, y la publicación de comunicados oficiales cruzados.A la caída de la iniciativa por segunda vez consecutiva, se sumó la detención del senador Edgardo Kueider, quien se volvió cercano al oficialismo y votó a favor no solo de la Ley Bases sino también de otros proyectos.La postura fue a contramano de la impulsada por el peronismo, que pedirá su expulsión el jueves para que se lo investigue sin fueros.