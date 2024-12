Tras la caída del régimen Bashar al Assad, el Gobierno envió una alerta y pidió a los argentinos abandonar Siria

La Cancillería argentina envió una alerta con el pedido de que los ciudadanos argentinos eviten viajar a Siria y que los recidentes en ese país intenten salir de allí la mayor brevedad posible, en medio la fuerte tensión tras la caída del régimen de Bashar al Assad.“La Cancillería informa a los ciudadanos argentinos que el conflicto en el noroeste de Siria se ha agravado deteriorándose la situación de seguridad, por lo quemientras las aerolíneas comerciales están aún operativas”, advirtió el ministerio.Respecto a los argentinos que decidan permanecer en Siria,seguir alertas e instrucciones que emitan las autoridades, informarse a través de los canales de comunicación oficiales, Cancillería y la Embajada en ese país, y comprobar la vigencia y buen estado de documentos identificadores y de viaje.A primera hora de este domingo,y llamaron a los ciudadanos en el exterior a regresar a una “Siria Libre”. “El tirano Bashar al Assad ha huido”, aseguraron los rebeldes a través de Telegram y declararon "a la ciudad de Damasco libre”. Además agregaron que “después de 50 años de opresión bajo el mando del (partido) Baaz y 13 años de crímenes y desplazamiento forzado (...) anunciamos hoy (domingo) el fin de este período oscuro y el inicio de una nueva era para Siria”.Abu Mohammed al-Jolani, líder del grupo rebelde sirio Hayat Tahrir al-Sham, ordenó a las fuerzas insurgentes que no se acerquen a las instituciones oficiales en Damasco, afirmando que permanecerán bajo la supervisión del primer ministro hasta que “oficialmente” sean entregadas.Horas después“Como resultado de las conversaciones entre [Bashar al] Asad y participantes del conflicto en el territorio de la República Árabe de Siria, él tomó la decisión de dimitir del cargo de presidente y dejar el país, dando instrucciones para que se proceda a la transferencia pacífica del poder”, indicó el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores, que precisó que “Rusia no participó en esas conversaciones”. Moscú también afirmó el domingo que las tropas rusas en sus bases en Siria están en alerta máxima, pero que no existe ninguna amenaza inmediata contra ellas.En caso de, desde el Gobierno pidieron tomar contacto en [email protected] [email protected] (Embajada en Siria); [email protected] (Cancillería argentina). Mientras que el contacto de la guardia de emergencias son +963933884050 (Siria) y +96171897432 (Líbano).