El Gobierno justificó la eyección de Misrahi por los impuestos a los streamers: "La solución al déficit fiscal no es buscar nuevas formas de recaudación"

El Presidente de la Nación tomó la decisión de echar a la titular de ARCA y a dos funcionarios por la modificación al régimen de streamers e influencers.



Juan Pazo asumirá como nuevo titular de ARCA y Pablo Quirno asumirá el rol de Secretario de Relaciones Económicas… — Manuel Adorni (@madorni) December 7, 2024

El gobierno de Javier Milei explicó que decidió echar adel frente del ARCA (Ex AFIP) al considerar que "la solución al déficit fiscal no es buscar nuevas formas de recaudación"."La Oficina del Presidente informa que Javier Milei ha tomado la decisión de desvincular a la titular de ARCA, Florencia Mizrahi, y a otros dos funcionarios bajo su órbita, por diferencias en el rumbo de la gestión", justificaron a través de un comunicado en la red social X.Además, el Gobierno aclaró quey será revertida de manera inmediata tras su salida".Desde la Casa Rosada hicieron hincapié en que "Sobre Juan Pazo, quien reemplazará a Misrahi, el Gobierno recordó que "estuvo desde inicios del gobierno a cargo de la Secretaría de Coordinación de Producción y había pasado recientemente a la Cancillería para asumir la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales".La salida de Misrahi fue anunciada de manera repentina el sábado, lo cierto es que otras versiones señalan que su eyección venía negociándose hace tiempo. Habrían empujado por la decisión Santiago Caputo -que quería el desembarco de Andrés Vázquez, flamante titular de la DGI cuando la AFIP mutó en ARCA- y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quién terminó imponiendo a Pazo. Hace dos días, había sido designado como secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería tras estar en la Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Caputo.Uno de los temas claves, además, fue que decidió no recortarse el salario tal como ordenó desde el Ejecutivo hace dos meses y medio. Continuó cobrando los aproximadamente 32 millones de pesos que la remuneraban como titular la AFIP, ahora ARCA, uno de los motivos que generaron molestías en la Casa Rosada y especialmente con Economía. El Administrador Federal o Director –como es ahora el cargo- es quien debe definir, en términos administrativos, el monto de su propia remuneración.En declaraciones a Ámbito Financiero, el secretario general de la Unión de Personal Superior de la Administración, Julio Estévez aseguró: “No teníamos dudas de que la directora ejecutiva jamás iba a reducirse sus haberes a lo que cobra un ministro nacional; eso sería rebajarla a nuestros sueldos como directores de carrera, los cuales tenemos sobrada experiencia y capacitación para dirigir el organismo fiscal nacional”.