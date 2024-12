Caso Kueider: el juez Otazú adelantó que el senador podría recibir dos años y medio de condena

El juez paraguayoa cargo de la causa del senador argentinoadelantó que el legislador podría recibir una condena de dos años y medio de cárcel si es encontrado culpable del delito de contrabando y afirmó que se lo juzgará como "un simple turista".Otazú explicó que la causa que enfrenta Kueider, por contrabando y lavado de activos, para la Justicia de Paraguay "no es un asunto de tanta notoriedad porque no es funcionario paraguayo". "", reconoció.Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, fueron detenidos el pasado martes por la noche cuando intentaban ingresar a Paraguay con u$s200.000 y $600.000 sin declarar. Ambos fueron imputados por el delito de contrabando y, tras el pago de una fianza de u$s150.000 cada uno, están cumpliendo arresto domiciliario en Asunción."La fianza todavía no se depositó, pero ya fue suscrita", explicó el juez este domingo a Radio Rivadavia. "El dinero de la fianza está incautado.", añadió en referencia al defensor Ricardo Preda.Según el Código Procesal paraguayo, el caso tiene un plazo de seis meses para ser completado. Otazú estimó que "puede durar cuatro meses, más, o inclusive se puede adelantar", ya que "la fiscalía debe llevar adelante la investigación y luego presentar las conclusiones ante el juzgado".Mientras eso sucede, remarcó,". También negó haber recibido hasta el momento ningún pedido de extradición. "La Policía Nacional debe realizar un control permanente sobre las personas, el edificio y las adyacencias. También sobre la puerta de ingreso y de salida del departamento. Son su sombra", aseguró sobre la prisión domiciliaria de ambos.