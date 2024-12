Sesiones extraordinarias: la destitución de Kueider y la ley de Fueros toman centralidad

El arresto del senador Edgardo Kueider, perteneciente al bloque Las Provincias Unidas, generó una fuerte conmoción política. Su detención en Paraguay, acusado de tentativa de contrabando de divisas, no solo complica la agenda legislativa, sino que tensiona aún más el clima en el Congreso Nacional, ya agitado por las sesiones extraordinarias que anunció el Ejecutivo. El bloque de Unión por la Patria (UxP) solicitó una sesión especial en el Senado, presidido por la vicepresidenta Victoria Villarruel, para tratar la expulsión de Kueider. Este pedido, programado para el próximo jueves 12 a las 11 horas, requiere el apoyo de dos tercios de los senadores.En paralelo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, que Kueider presidía antes de tomar licencia, podría iniciar el debate bajo la dirección de su vice, Sandra Mendoza (UxP). Desde el Gobierno, lanzaron una estrategia para extender la discusión a legisladores de otros bloques con causas judiciales abiertas. Nombres como Máximo Kirchner, Victoria Tolosa Paz, Rodolfo Tailhade, Oscar Parrilli y Santiago Cafiero fueron mencionados. El Ejecutivo parece apuntar así a retener la banca del legislador entrerriano.En tanto, Santiago Cafiero, excanciller del presidente Alberto Fernández, presentó un proyecto que impulsa la creación de una comisión investigadora “para esclarecer si existieron sobornos al torcerse la votación a favor del oficialismo en la ley Bases”, señaló el bonaerense. Entre los argumentos del proyecto presentado por UxP, los senadores señalaron: “Estamos ante un hecho de extrema gravedad institucional que este Senado no puede ni debe tolerar. La función legislativa requiere no solo capacidad técnica, sino también integridad moral”. Y advirtieron: “Cualquier maniobra dilatoria que busque postergar el tratamiento de este tema solo podrá ser entendida de una manera: complicidad”.El vocero presidencial, Manuel Adorni, avivó el debate con una encuesta en la red social X: “¿Está a favor de destituir a todos los diputados y senadores con causas judiciales?”. Si bien aún no se presentó un proyecto formal, la postura oficial es clara. Kueider fue detenido en Ciudad del Este junto a su secretaria, Iara Guinsel Costa, mientras intentaban ingresar al país con más de 200 mil dólares, 3,9 millones de pesos argentinos y 640 mil guaraníes sin declarar. Actualmente, ambos se encuentran bajo arresto domiciliario.En medio de este escándalo, el Senado se encamina a avanzar con el proyecto de la Ley Antimafia, enviado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La iniciativa busca que la condena más alta que reciba un integrante de una organización criminal por el delito más grave se aplique a todos los miembros de la banda, ya que se los considera partícipes necesarios.Entre las tipificaciones penales que están incluidos en la figura de asociación ilícita aparecen: tráfico de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos.En el temario también se encuentran la Reforma Electoral, Reforma Política, Juicio en Ausencia, viajes del presidente y Reforma de los fueros de la Política.La UCR fue la primera en hacerse escuchar en el reclamo por el proyecto de ley de Presupuesto 2025. Es el planteo que le hacen, además, sus propios gobernadores, Alfredo Cornejo de Mendoza, Leandro Zdero de Chaco, Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Gustavo Valdés de Corrientes y Carlos Sadir de Jujuy. Este pedido unificó a las diferentes vertientes del centenario partido.Desde Democracia para Siempre, el bloque de radicales críticos que encabeza Pablo Juliano, entienden que “esta es la primera vez en la historia argentina que el país no tendrá Ley de Presupuesto por segundo año consecutivo. Esta anomalía habla a las claras de que el presidente (Javier) Milei prefiere moverse por los márgenes de la legalidad y de la institucionalidad. Esperamos que el Ejecutivo abra las puertas del Congreso en estas extraordinarias para debatir el Presupuesto 2025 que las provincias y cada ciudadano del país necesitan para poder planificar su futuro inmediato”.También los planteos y pedidos llegaron de integrantes de los bloques Encuentro Federal, que encabeza Miguel Pichetto, Unión por la Patria de Germán Martínez y de fuerzas provinciales.Llegaron, en algunos casos, a condicionar su participación en el recinto y en el debate en las comisiones, a la presencia del Presupuesto en el listado de temas habilitados por el presidente Javier Milei en las sesiones extraordinarias. Los libertarios ya planifican debates en comisiones entre martes y miércoles y una posible sesión para el próximo jueves 12 en la Cámara de Diputados, aunque todo está en suspenso.El proyecto de ley de Juicio en ausencia propone modificar el Código Penal de la Nación para permitir que se juzgue a acusados de delitos graves que no se presenten a juicio o estén prófugos, como es el caso de los responsables materiales del atentado a la AMIA en 1994, que dejó 85 víctimas fatales. Esta legislación podría permitir el juicio a funcionarios iraníes y miembros de Hezbollah señalados como responsables intelectuales y organizadores del ataque.Las mayores diferencias se darán en el debate por la Reforma Política, la eliminación de las PASO y el financiamiento a los partidos políticos. “Menos recursos para la política, más recursos para todos los argentinos”, dijo Adorni. En Diputados ya hay proyectos sobre este tema, como el que presentó María Eugenia Vidal, en el cual pidió modificar la ley que creó las elecciones primarias y que estas sean optativas, y no obligatorias como ocurre en la actualidad.Un proyecto similar presentaron los diputados de UxP Juan Manuel Pedrini, María Luisa Chomiak y Aldo Leiva para regular y eliminar la obligatoriedad de las PASO. “Nos interesa resaltar que el gasto público no resulta un motivo válido para proponer esta suspensión. Pareciera que el ahorro fiscal pudiera ser una razón para no celebrar elecciones, una opinión instalada desde ciertos sectores, con la cual disentimos profundamente. Este proyecto pretende fortalecer el sistema democrático, no socavarlo. En ese sentido, creemos que el Estado debe poner a disposición todos los recursos necesarios para garantizar el derecho al voto, como debe hacerlo con cualquier otro derecho”.También hay otras presentaciones que coinciden con el Gobierno respecto a la eliminación de las PASO. Una fue presentada por Federico Tounier, del bloque radical, y otra iniciativa vino de legisladores de Juntos Somos Río Negro.