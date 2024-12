Ricardo Alfonsín apuntó contra Javier Milei: "No se necesita bajar la inflación para lograr la independencia de poderes"

El ex diputado y ex embajador de Argentina en España, Ricardo Alfonsín, apuntó contra la gestión actual en materia judicial durante la presentación de la Fundación de Estudios Jurídicos Argentinos (FEJA). El flamante dirigente del Frente Amplio para la Democracia (FED), organización que él mismo acaba de anunciar por fuera del radicalismo, dijo que lo que más le preocupa es la “falta de confianza en el poder judicial, sobre todo en algunos fueros”.En el Hotel NH Collection Centro Histórico y frente a legisladores nacionales, jueces federales y representantes de la colegiatura de la abogacía de todo el país, Alfonsín opinó que la responsabilidad del actual estado de la Justicia es de la política por no tener espíritu republicano, y agregó: “No se necesita que crezca el PBI o que baje la inflación. Cuando la justicia no funciona, la sociedad se enoja con la justicia, pero también debe hacerlo con la política”, completó.Alfonsín participó junto a otras figuras del lanzamiento de la Fundación FEJA, una organización que tiene como objetivo reformar y modernizar los sistemas de justicia en Argentina con la participación de todo el mundo político y jurídico.En este sentido, se presentó en sociedad y puso a disposición una propuesta que busca crear una nueva Federación que nuclee a los abogados de todo el país.