"Estamos siendo testigos de la crueldad humana: la gente está perdiendo trabajo", expresó Flor de la V al despedirse de Intrusos

La conductora y actriz Flor de la V, se despidió de Instrusos entre lágrimas, expresando un profundo dolor por la forma en que fue desvinculada del programa. En una desgarradora confesión, aseguró que lo que más le dolió no fue perder su empleo, sino la forma cruel y deshumana en que se manejó su salida. "Estamos siendo testigos de la crueldad humana: la gente está perdiendo trabajo", expresó con firmeza. "No podemos naturalizar la crueldad", agregó, denunciando el impacto que este tipo de decisiones tienen sobre las personas.

La conductora relató, visiblemente emocionada, cómo se enteró de su desvinculación., comentó. Según contó, se enteró de la noticia por un mensaje de su exproductora, y después fue confirmada por Marta Buchanan, la gerente general de América TV. "Fue muy difícil para mí, lloré mucho, lloré desconsoladamente. Y no porque me quede sin trabajo, sino porque no se manejaron bien", aseguró Flor, visiblemente dolida por la falta de transparencia en la comunicación.Flor de la V aprovechó la oportunidad para defender su labor en el programa. "No soy periodista, simplemente intento ser una conductora", explicó, destacando siempre su compromiso con el equipo y el ambiente de trabajo. "Nos ha pasado de todo en este programa, pero la gente nos elegía. Somos el segundo programa más visto del canal", agregó, reafirmando el éxito que logró al frente de Intrusos. Sin embargo, lo que parecía ser una despedida emotiva se transformó en un acto de resistencia, cuando Flor exclamó:, dejando en claro su postura política y social, defendiendo siempre la diversidad y la inclusión.La conductora también mencionó que, a pesar de su salida, América TV no cortará los lazos laborales con ella y le ofreció seguir trabajando con el canal, aunque por el momento, prefiere tomar un tiempo para sí misma debido a un posoperatorio.dijo, con la esperanza de un futuro en el que se sigan respetando sus ideales y principios.