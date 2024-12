Kicillof evaluó el primer año de Milei: "Será recordado como una de las catástrofes más grandes de la historia argentina"

Luego de anunciar su voluntad para hacerse cargo de Aerolíneas Argentinas y de formar parte del plenario del Consejo del PJ Bonaerense, el gobernador Axel Kicillof criticó el primer año de gestión de Javier Milei y aseguró que el Gobierno de La Libertad Avanza "va a ser recordado como una de las catástrofes más grandes de la historia argentina".En el marco de un acto junto a una multisectorial en San Martín, el mandatario bonaerense repasó el año de la gestión libertaria: "En todos los números importantes para las familias, las pymes, está aplazado.. Que sus trolls discutan los números".Kicillof ironizó sobre el planteo libertario "no la ven", referido a aquellos que no aceptan el cambio que pregona Javier Milei: "En la provincia si la vemos. Pero la vemos horrible, espantosa, cruel".Además, conjeturó queporque no ganó ninguna de las tres elecciones en 2023: "Esta rencoroso con la provincia de Buenos Aires, está enojado porque la provincia le dijo no a Milei".En ese sentido, planteó: "El plan de Milei para bajar la inflación no es el que planteó en la campaña. Está haciendo un plan de ajuste convencional como el de Martínez de Hoz, Cavallo o Macri, en el que se plancha el dólar y se destruyen los salarios y las jubilaciones de los argentinos"."Los trabajadores formales han visto una. Les sacó algo más de un mes de sueldo a los trabajadores registrados. Les comió un 8% . En el caso de los jubilados, la pérdida es de un 20%. Habría que recorrer toda la historia argentina para buscar si hubo alguna vez un saqueo de esta magnitud", aseguró Kicillof.Y continuó: "Las políticas del Gobierno nacional hicieron caer 12% la industria y hoy tenemos la capacidad utilizada de nuestras máquinas en el 53%. Dice que está buscando inversiones, pero. La Construcción cayó 30% , el consumo de carne es el peor de los últimos 26 años"."En la Argentinadesde que llegó Milei: no se trata de números, sino de personas, de madres y de pibes que están pasándola mal. Cuando nos hablan de los presuntos triunfos del Presidente, les respondemos con lo que vemos en cada uno de los sectores que están representados aquí: la plata en la Argentina de Milei no alcanza. Esa es la síntesis. Hay fiesta para unos pocos y un desastre para las grandes mayorías".Al respecto, Kicillof fue tajante: "Ajustar a los adultos mayores no es de héroe, sino de cobarde". "Aumentos del 322% en los medicamentos y ahoraLe escribieron la Ley Bases y creo que ni la leyó. Es una lista a Papá Noel de las grandes corporaciones. Esto genera en cada farmancia escenas drámaticas donde hay gente que dice 'no puedo pagar' y se toma la mitad de las pastillas y no sirve. Criminal es sacar al Estado de la regulación de los precios de los medicamentos", afirmó."En la provincia de Buenos Aires. Una obra no es un renglón en un Excel, sino mejores posibilidades, más accesos y derechos. Por eso están en contra de construir escuelas y centros de salud que les mejoren la vida a nuestro pueblo: Milei no está dispuesto a usar la plata de la timba financiera para darles más derechos a los bonaerenses y a los argentinos", sostuvo el gobernador.Y además habló sobre el: "Vi a millones de pibes en las calles defendiendo lo que Milei ataca: a la universidad pública, a la oportunidad de tener una carrera y ser, en un 70 u 80% son primera generación universitaria. No sé si alguna vez pisó una universidad pública. La universidad es pública, gratuita y de calidad".