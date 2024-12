Octavio Argüello fue designado en el triunvirato de la CGT, en reemplazo de Pablo Moyano

Tras la renuncia de Pablo Moyano a su puesto de cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), el líder de Camioneros, su padre Hugo Moyano, decidió que Octavio Argüello ocupe su lugar en el triunvirato junto a Héctor Daer y Carlos Acuña."A partir del día de la fecha y por decisión de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, el cargo que le corresponde a esta organización en la secretaría general de la CGT, será ocupado por el compañero Octavio Argüello", aseguró la central obrera a través de un comunicado.La determinación de Hugo Moyano se ampara en la necesidad de ratificar la presencia de Camioneros dentro del consejo directivo de la CGT. Luego de ser titular de la misma entre 2004 y 2016, el dirigente de 80 años designó al encargado de la regional de Tres de Febrero.A fines de noviembre, a través de una escueta nota, Pablo Moyano comunicó su decisión: "Me dirijo a ustedes ya que he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como Co-Secretario General de la Confederación General de Trabajo, al no coincidir con las decisiones tomadas por la llamada 'mesa chica'".