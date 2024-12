Kicillof sobre la propuesta de que Buenos Aires tenga el control de Aerolíneas Argentinas: "La Provincia está dispuesta a dialogar"

El gobernador bonaerense,, brindó más precisiones sobre la propuesta del Gobierno de la Provincia de quedarse con el control de Aerolíneas Argentinas ante una eventual privatización y aseguró que está dispuesto "a dialogar”. Además, se refirió a la cumbre del peronismo en Moreno donde buscaron mostrar unidad.en un momento muy inadecuado”, señaló el gobernador en declaraciones a C5N luego de sus declraciones durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno bonaerense donde sostuvo: “Si el Gobierno nacional quiere vaciar o vender Aerolíneas Argentinas a una empresa extranjera o a un grupo amigo, la Provincia de Buenos Aires no lo va a permitir”.Kicillof recordó que la empresa estatal “no requirió un centavo del Estado nacional el año pasado y este bueno hay que ver cómo termina”. Además, señaló que Aerolíneas ya fue privatizada y los resultados no fueron los esperados. “Dicen: ‘Bueno, pierde guita y la vamos a privatizar’.”, subrayó.Al ser consultado sobre cómo sería el procedimiento,”. “Después serían venderla por el valor patrimonial. En todos los caos, la verdad que ellos dicen ´no hay ningún oferente, entonces se la vamos a tirar por la cabeza’.”, advirtió.En consecuencia, reiteró que “si el Gobierno nacional dice ‘no, Aerolíneas no la quiere nadie’. Bueno,”.A su vez, señaló que, junto con su equipo, analizaron el impacto económico que tiene el funcionamiento de Aerolíneas Argentinas en la Provincia de Buenos Aires. “Sin contar cuestiones impositivas,”, especificó y remarcó: “Tiene marca importancia para nosotros”.pero hay mucho movimiento que genera, obviamente, la conectividad y la soberanía”, señaló y adelantó que el próximo paso es mantener reuniones con los demás gobernadores y los representantes del sector porque “hay provincias que se van a quedar sin vuelos”.El gobernador también se refirió a la cumbre que compartió en Moreno con la ex presidenta; el ex ministro de Economía,y consideró que “todos los encuentros son importantes”.y que hace falta discutir, charlar y poner en común una estrategia electoral para lo que es elecciones”, apuntó y señaló: “Nosotros planteamos la necesidad de, en conjunto, reclamar los fondos que no tiene la provincia, porque obviamente con esto del Presupuesto, que también pedimos que, como partido y todos los sectores, [...] reclamar que haya presupuesto nacional es importantísimo y nosotros hicimos un cálculo que indica que 7,8 millones de millones de pesos le robó Milei a la provincia”, dijo.