Caso Kiczka: solicitaron la elevación a juicio por tenencia de material de abuso sexual infantil

La fiscal Silvia Barronis solicitó la elevación a juicio de la causa del ex diputado Germán Kiczka y su hermano Sebastián, quienes son acusados de generar material de abuso sexual infantil, los cuales conmocionaron a la provincia de Misiones.Entre las pruebas clave, se hallaron más 913 archivos de abuso sexual infantil y una denuncia de abuso sexual contra Sebastián. Según informaron medios misioneros, este martes, la fiscal Barronis formalizó el pedido de elevación a juicio del caso de los hermanos, los cuales permanecen detenidos desde agosto por los delitos de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.Tras el requerimiento fiscal, el proceso entra en una nueva etapa, ya que la defensa tiene diez días para pronunciarse sobre la solicitud. En caso que la defensa se oponga, el juez Miguel Ángel Faría será quien deba resolver; de no mediar apelaciones, el caso avanzará al Tribunal Oral.Por otro lado, este debate será privado, dadas las características de la causa, según adelantaron las fuentes judiciales.Kiczka mostró una inclinación a la pedofilia, según las pericias psicológicas. El informe psicológico de los peritos judiciales y la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC) señala que estas características impulsaron al ex diputado a desarrollar un patrón sistemático para captar y compartir contenido ilegal.La descripción coincide con la investigación del juez Miguel Ángel Faría, que entre ellas incluyen la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, así como casos de incesto y zoofilia.Por otro lado, los archivos encontrados en su posesión evidencian la presencia de menores de 13 años en diversas prácticas sexuales y sugieren que Kiczka participó en relaciones no consentidas.En un grupo de WhatsApp llamado los "Cigarros" que compartía con amigos, dirigentes políticos y empleados de la fábrica de cigarros de Pedro Puerta, revelaron detalles de esos gustos.En cuanto a su hermano Sebastián, también detenido por los mismos delitos, las pericias indican que presenta una personalidad neurótica con rasgos depresivos, paranoides y esquizotípicos. Asimismo, tiene posibles indicadores de un trastorno no exclusivo de preferencias sexuales. Por ultimo, los investigadores localizaron un total de 913 archivos con Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) en manos de Kiczka y su hermano.