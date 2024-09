El ex médico presidencial confirmó que vio un moretón y que le indicó un tratamiento a Fabiola Yañez

El ex médico presidencial Federico Saavedra ratificó este jueves ante la Justicia que le dio a Fabiola Yáñez globulillos de árnica para curar un moretón y que en ese momento tanto ella como Alberto Fernández le dijeron que se trató de un "golpe involuntario". La revelación de Saavedra formó parte de la declaración como testigo que brindó en los tribunales de Comodoro Py frente al fiscal federal Ramiro González en el marco de la denuncia que presentó la ex primera dama contra su ex pareja.Saavedra mostró una copia del chat con Fabiola donde le recetó una crema que se utiliza para tratar los hematomas. Al tiempo que detalló verla después de unos días en persona y allí evidenció que el color del moretón ya había transitado a verde y amarillo, bajando su intensidad. Efecto que se logró con el medicamento y el paso del tiempo.La declaración de Saavedra es muy importante para el expediente: Yañez había dicho que el doctor conocía los golpes que le habría propinado el ex jefe de Estado y que, para tratarlos, le habría dado globulitos de árnica.Los libros de la Unidad Médica Presidencial de Olivos, a cargo de Saavedra entre 2019 y 2023, revelaron datos trascendentes mencionados por Yañez en su denuncia. Esos registros confirman que el 1 de julio de 2021 ingresó a la residencia presidencial un frasco de árnica, un medicamento utilizado para disminuir la inflamación.En la causa ya declararon la periodista Alicia Barrios y la ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, cuyo teléfono fue el disparador de la investigación. Secuestrado en el marco de otra causa, el celular de Cantero reveló diálogos con Fabiola Yañez y fotos con moretones (en la cara y los brazos) que le habría enviado en 2021.También declaró Daniel Rodríguez, ex intendente de la residencia presidencial, quien confirmó las peleas y discusiones entre Fernández y Yañez. Además, señaló que una de las amas de llaves de la residencia la vio golpeada, supuestamente por haberse caído en la bañera. No obstante, Rodríguez afirmó que no había presenciado ni intervenido en situaciones de violencia entre la pareja.