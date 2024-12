"Es un temazo": un diputado libertario sorprendió con su fanatismo por la marcha peronista

Y la marcha? Siempre le envidie la marcha al peronismo. Es un temazo. Como no la van a usar? O incluso peor, como la van a reemplazar por un tema de Lali?? Insolito. Inexplicable https://t.co/qDOkUxP6OY — Agustín Romo (@agustinromm) December 12, 2024

El diputado libertario Agustín Romo sorprendió en redes sociales con su fanatismo por la marcha peronista y criticó a Cristina Kirchner por reemplazarla en su acto de asunción del PJ con una canción de Lali Espósito.“Y la marcha? Siempre le envidié la marcha al peronismo. Es un temazo. ¿Cómo no la van a usar? O incluso peor, ¿cómo la van a reemplazar por un tema de Lali?? Insólito. Inexplicable”, escribió Romo en su cuenta de X (ex Twitter).El comentario no pasó desapercibido porque proviene de alguien que milita en un espacio que promueve un liberalismo extremo y que es particularmente crítico con el peronismo en todas sus versiones.Sin embargo, Romo no ocultó, en otras oportunidades, su admiración por el modelo económico de Carlos Menem, a quien considera un precursor de las políticas que defiende LLA.De todas maneras, la decisión de usar un tema pop en lugar de la clásica marcha peronista parece haber tocado una fibra sensible en Romo, más allá de su afiliación política actual. Los libertarios están enfrentados con Lali Espósito, quien en varias oportunidades expresó su rechazo a las políticas de Milei. De hecho, la canción "Fánatico" hace varias referencias al Presidente de la Nación.