Con 60 votos afirmativos, el Senado expulsó a Edgardo Kueider

El Senado expulsó este jueves a Edgardo Kueider, el legislador detenido en Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar. La votación terminó con 60 votos a favor, 6 en contra y una abstención. En paralelo, se rechazó el tratamiento de la suspensión de Oscar Parrilli al no alcanzarse los dos tercios de los votos.La Libertad Avanza había propuesto sólo suspender hasta marzo al senador aliado, pero el PRO y el radicalismo cambiaron de parecer a lo largo de la jornada especialmente con el pedido de desafuero y de detención por parte de Arroyo Salgado.De esta manera, el oficialismo acompañó sobre el cierre a Unión por la Patria en el pedido de expulsión del senador entrerriano. En su última intervención, el jefe de la bancada de LLA, Ezequiel Atauche, anunció el apoyo.Con la expulsión de Kueider, asumirá en su lugar la dirigente de Unión por la Patri (UP) Stefanía Cora.Por otra parte, La Libertad Avanza no consiguió los votos para tratar la suspensión de Parrilli, procesado por el Memorándum con Irán, y se levantó la sesión.