Caso Kueider: el malentendido entre Villarruel y Milei podría abrir una ventana legal para que revierta su expulsión

El art. 88 de la Constitución argentina establece que en caso de acefalía temporal del Presidente o Presidenta debido a la ausencia por motivo de un viaje al exterior, el Poder Ejecutivo debe ser ejercido por el Vicepresidente o Vicepresidenta. En términos similares se manifiesta… — Andres Gil Dominguez (@agildominguez) December 13, 2024

En la noche del jueves, tras la expulsión de ahora ex senadorpor el escándalo en Paraguay, comenzó a gestarse una polémica en torno al la posibilidad de que el exlegislador tuviera un marco legal para impuganar la sesión y sostener sus fueros. La clave está en que larumbo a Italia para reunirse con Georgia Meloni.Entonces, ¿Quién estaba a cargo del Poder Ejecutivo Nacional durante la ausencia de Milei en Argentina?, Desde el Gobierno confirmaron que el Presidente partió en horas del mediodía cuando la sesión recién comenzaba a transcurrir. El caso, que abre una ventana legal para que Edgardo Kueider impugne la legalidad de su expulsión ante la Justicia.Así comienza una nueva interna, en medio del silencio que mantiene Milei desde que la Cámara Alta expulsó a Kueider, un aliado clave del oficialismo para la aprobación de la ley bases. Desde el entorno de la vicepresidenta señalaron que Villarruel no tenía "por qué saber" que el Presidente no estaba en el país.Sin embargo, el Ejecutivo replicó que, aclarando que partía a las 12:00. De todos modos es el mismo vocero presidencial que publicó en redes una convocatoria a sesiones extraordinarias con fechas detalladas, que nunca se publicó de manera oficial en el Boletín Oficial.La irregularidad institucional ya no sorprende, pero podría poner en peligro los dos tercios de los votos del pleno del Senado que manifestaron la voluntad de la Cámara de expulsar a Kueider que, sumado a la doctrina de los poderes del Estado de no judicializar sus decisiones, sería difícil que la justicia revierta el voto de 60 senadores nacionales a pesar de ese incumplimiento legal.El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez expresó en X: "Como no existió un traspaso formal de mando del Presidente Javier Milei -a pesar de iniciar un viaje al exterior a las 12 horas del 12 de diciembre de 2024-, la Vicepresidenta Victoria Villarruel en ningún momento asumió formalmente el ejercicio del Poder Ejecutivo, y por ende, nunca estuvo en una situación de simultaneidad de cargos – Vicepresidenta a cargo del Poder Ejecutivo y Presidenta de la Cámara de Senadores- que hubiera generado la nulidad de la sesión del Senado que dispuso la expulsión de Edgardo Kueider".