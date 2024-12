Presupuesto 2025 en CABA: los detalles de la iniciativa que sancionó la Legislatura

En una maratónica sesión, la Legislatura porteña aprobó el Presupuesto 2025 por 31 votos a favor, 25 en contra y tres abstenciones. De esta manera, el gobierno de Jorge Macri afrontará su segundo año de gestión ponderando la inversión en áreas sociales, educación, seguridad y obra pública.Durante la misma sesión se votaron modificaciones al Código Fiscal para el año entrante, la Ley Tarifaria, la autorización de la ampliación del Boleto Estudiantil y los cambios introducidos al Código Urbanístico. Por otro lado, el gobierno porteño adelantó que continuará con el reclamo ante la Corte Suprema para que se implementen los pagos automáticos por la Coparticipación y se resuelva la restitución del coeficiente del 3,5% que fue quitado de manera inconstitucional por el gobierno anterior a fines del 2020.En su última sesión del año, la legislatura de CABA aprobó el Presupuesto 2025 y detalló su plan de acción para el próximo año de gestión. El proyecto aprobado expresa inversiones para diferentes áreas de la ciudad y, en lo financiero, establece el equilibrio fiscal con Déficit Cero y el endeudamiento más bajo de los últimos años.El Presupuesto 2025 estima la mayor inversión en seguridad en la historia porteña, con 16,5% del total proyectado para 2025. De esta manera, la administración de Macri buscará sumar más equipamiento para las fuerzas de seguridad: nuevos patrulleros, más pistolas taser y byrna, más videovigilancia, mayor cantidad de policías en la calle y también se instalarán nuevos Puntos seguros. Además, también anunciaron que se terminarán las obras en el centro penitenciario de Marcos Paz y, con la transferencia del Servicio Penitenciario, se resolverá el problema de los presos alojados en dependencias de la Ciudad.Es el área que mayor participación presupuestaria presenta, con el 20,1%. Para el próximo año la inversión alcanzará los $2 billones 795 mil millones. En detalle, se van a destinar recursos a obras y remodelaciones en escuelas y hospitales, se desarrollarán los centros TUMO y se mejorarán escuelas a través de nuevas obras edilicias mediante un Plan Maestro, y la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas de aprendizaje dentro del plan Buenos Aires Aprende. Además, la Ciudad implementará importantes cambios en el sistema educativo.El Presupuesto 2025 proyecta un aumento en el gasto de capital, del 19,3% del total del presupuesto, superando al promedio histórico del 16%. Este área se basará en dos ejes principales: Plan integral de Movilidad Urbana y Revitalización de la zona Sur.El Plan integral de Movilidad Urbana se divide en la Red de Subterráneos, Micromovilidad, Transporte automotor, Movilidad Eléctrica, Construcción de Pasos Bajo Nivel, Obras viales y Ordenamiento del tránsito. Entre otros, se van a renovar completamente los vagones de la línea B de subtes y renovar estaciones. Se va a poner en marcha el Trambus y una nueva línea de colectivos eléctricos en el Casco Histórico tras la transferencia de las 31 líneas a la Ciudad. Además de ensanchar y renovar la Autopista Dellepiane y construir nuevos Pasos Bajo Nivel.Por otro lado, se trabajará en la reactivación del Parque de la Ciudad y de su entorno urbano y la puesta en valor del Autódromo. El nuevo Código Urbanístico impulsa el equilibrio mediante el desarrollo del Sur y la protección de la identidad barrial en el resto de la Ciudad, con controles de alturas y la ampliación de los pulmones de manzana.Durante la sesión del jueves la legislatura porteña también aprobó modificaciones fiscales para el próximo año. De esta manera, la actualización del ABL reflejará:- Tabla con mayor y mejor nivel de desagregación, pasando de 7 a 10 escalas, este cambio resulta en un sistema más progresivo y equitativo.- Reestructuración en la forma de cálculo del ABL e incorporación de coeficiente geográfico para recomponer, gradualmente, la proporción de la tarifa en el costo del servicio.- En 2025 el impuesto se actualizará de acuerdo al índice de inflación más un porcentaje determinado por la zona geográfica en la que se encuentre ubicado el mismo:> Comunas Zona I (Sur) 2%>Comunas Zona II (Centro) 3%>Comunas Zona III (Norte) 4%Para atenuar el impacto de esta actualización se prevén bonificaciones según la valuación del inmueble:- Los inmuebles con valuación fiscal homogénea (VFH) menor o igual a $26,6 millones tendrán una bonificación a los efectos de que el impuesto anual de 2025 no supere un incremento del 20% con respecto al impuesto de diciembre de 2024 anualizado. Esta bonificación protegerá a 1.076.914 inmuebles, el 54% del total de las 2.004.740 partidas.- Asimismo, aquellos inmuebles con VFH superiores a los $26,6 millones y hasta los $38 millones tendrán una bonificación a los efectos de que el impuesto anual de 2025 no supere un incremento del 35% con respecto al impuesto de diciembre de 2024 anualizado, protegiendo a 257.391 inmuebles, el 13% del total de las partidas.Por último, las restantes 670.435 partidas con VFH superiores a los $38 millones tendrán actualizaciones de acuerdo a la inflación.Por su parte, jubilados y pensionados podrán pedir la exención del ABL. Los mismos deberán cumplir las siguientes condiciones:- Para solicitar la exención, la normativa vigente establece que la Valuación Fiscal 2011 no debe ser mayor a $75.000. Este requisito se encuentra completamente desactualizado y es difícil acceder a la Valuación Fiscal de 2011, lo que complica la obtención de la exención.- El otro requisito es percibir un haber igual o menor al doble del salario mínimo vital o a dos veces y media de la jubilación mínima, lo que resulte mayor.- Por otro lado, para el 2025 se propuso utilizar como referencia la Valuación Fiscal Homogénea del inmueble, con un valor máximo de $40 millones. Además, se ampliará a más beneficiarios: a partir del año próximo será requisito percibir un haber igual o menor a cuatro veces y media la jubilación mínima.Por último, el gobierno porteño también dispondrá cambios en el cobro de patentes para evitar saltos bruscos entre valuaciones similares (por ejemplo, un vehículo con un valor superior en $1 generaba un salto de tramo hacia un alícuota superior que, automáticamente, generaba el doble de impuesto). Así, se propuso reestructurar la forma de cálculo del impuesto, con el fin de lograr un sistema más equitativo mediante la readecuación de escalas y alícuotas.La nueva propuesta genera progresividad a partir del incremento de la valuación del vehículo, definiendo un monto mínimo en cada escala y una alícuota para el excedente. Y se logra una equidad impositiva para vehículos de similares valuaciones. Con el nuevo esquema, la tabla queda así:El universo de los 1.556.991 vehículos quedará impactado de la siguiente manera:- El 81% del padrón (1.265.858 vehículos) tendrán una alícuota efectiva menor o igual a la actual durante el año 2025.- En ese sentido, 37% del total (581.456 vehículos) tendrán una reducción en su alícuota efectiva con respecto al 2024, en tanto que el 44% (684.402 vehículos) mantendrán su alícuota efectiva actual.- 19% (291.133 vehículos) tendrían un incremento en su alícuota efectiva pero que en ningún caso puede superar el tope del 6%.En referencia a los autos híbridos y eléctricos, hasta ahora estaban exentos del pago del impuesto. A partir de enero de 2025 mantendrán la exención durante los primeros 24 meses. Posteriormente, recibirán una reducción del 60%, 40% y 20% sobre el impuesto a pagar, respectivamente. A partir del sexto año de radicación, deberán abonar la totalidad del impuesto correspondiente.